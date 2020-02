"Mandalorian 2", "Falcon", "WandaVision" - kiedy premiery?

3 2 1



Bob Iger spotkał się we wtorek z inwestorami Disneya i pochwalił się wynikami platformy. Ujawnił również, kiedy zobaczymy na Disney+ najgorętsze seriale tego roku.Na drugi sezonfani muszą poczekać do października. Iger dodał również, że zarówno seriale o Obi-Wan Kenobim jak i Cassianie Andorze pozostają w planach. Co więcej, Iger twierdzi, że przyszłość uniwersum "Gwiezdnych wojen" widzi właśnie w telewizji i platformie Disney+W sierpniu zadebiutuje. Będzie to pierwszy serial MCU nadawany na platformie Disneya. W grudniu dołączy do niego. Oba tytuły zostały zaprezentowany w spocie z Super Bowl, który możecie obejrzeć poniżej:Bob Iger ujawnił też, że obecnie Disney+ ma 28,6 mln płatnych użytkowników. To wyniki lepszy od zakładanego przez koncern. A przecież platforma wciąż dostępna jest na ograniczonym terenie. W większości krajów Europy Zachodniej Disney+ zostanie uruchomione 24 marca, w Indiach 29 marca (w sam raz na początek sezonu krykieta), a Belgia, Portugalia i Skandynawia otrzymają dostęp latem.