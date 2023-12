LucasFilm znów zmienia plany? Teraz "Mandalorian" ma być filmem kinowym!

"The Mandalorian". Czy przebojowy serial ma szansę podbić kina?

Co dalej z "New Jedi Order"?

Najlepsze seriale ze świata "Star Wars"

Akcja serialu rozgrywa się kilka lat pow miejscu znanym jako Zewnętrzne Rubieże. Mieszkańców niespecjalnie obchodzi, że Imperium upadło, a na jego gruzach powstała Nowa Republika. Organizacja Najwyższy Porządek jeszcze się nie narodziła. Fabuła skupia się na perypetiach samotnego rewolwerowca, jednego z Mandalorian, słynnych najemników i łowców nagród, rozpoznawalnych przez charakterystyczną zbrojęJeśli jednak rzeczywiście ma to być pierwsze kinowe widowisko Star Wars od czasu, to zdjęcia musiałby się zacząć w pierwszej połowie przyszłego roku, czyli scenariusz powinien być już gotowy.Co interesujące, informacja o tym projekcie pojawia się zaledwie kilka tygodni po tym, jak, czyli osoba odpowiadająca do tej pory za większość serialowych projektów studia. Teraz jego wpływy na filmowy oddział wytwórni mocno się zwiększy.Dlaczego pierwsza połowa 2024 roku? Bo w teorii na drugą połowę 2024 roku planowane są zdjęcia doZagra ją ponownie Daisy Ridley . Za scenariusz odpowiada Steven Knight . Ten zapowiadał, że skończy tekst do końca tego roku.Być może jednak z akceptacją jego wersji nie będzie tak łatwo i prace nadopóźnią się.Niezależnie od tego, który film powstanie jako pierwszy. Nie należy spodziewać się nowych kinowych " Gwiezdnych wojen " wcześniej niż w 2025 roku.