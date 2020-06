"Mank" Davida Finchera już w październiku?

Na wiadomość o premierze " Manka " – nowego filmu Davida Finchera – czekaliśmy jak na Gwiazdkę. Producent Eric Roth zrobił nam prezent, zdradzając w podcaście Pardon My Take, że premiera filmu planowana jest na październik.Choć w sprawie nie ma jeszcze oficjalnego oświadczenia ze strony Netfliksa, który umożliwił reżyserowi zrealizowanie dzieła, doświadczenia z przeszłości wskazują, że w informacji może być ziarno prawdy. Podobna sytuacja miała bowiem miejsce w ubiegłym roku przy okazji promocji " Irlandczyka Martina Scorsesego . Producent Irwin Winkler z dużym wyprzedzeniem zapowiedział, że premiera filmu planowana jest na Święto Dziękczynienia. Choć platforma streamingowa początkowo nie potwierdziła tej informacji, ostatecznie okazała się ona prawdziwa. Mank " to biografia scenarzysty Hermana J. Mankiewicza , który podczas prac nad legendarnym " Obywatelem Kane'em " popadł w konflikt z Orsonem Wellesem. Czarno-białe zdjęcia zostały wystylizowane na produkcję z lat 30. W roli głównej wystąpił Gary Oldman , a partnerują mu m.in. Lily Collins