Nadchodzi prequel "Mumii". Tylko której?

Nowa "Mumia" nadchodzi

Zwiastun filmu "Mumia" z 1999 roku

Otóż Richtman twierdzi, że studio. Ma już nawet wybranego scenarzystę. Został nim, który ma na swoim koncie teksty do filmu " Midway " i serialu " Colony ".to seria realizowanych przez wytwórnię Universal filmów, których. Gdy owładnięty żądzą zemsty złoczyńca zmartwychwstaje po tysiącach lat, przeciwstawić mogą mu się jedynie dzielni archeolodzy.Niestety w swoim doniesieniu Richtman nie doprecyzował jednego ważnego szczegółu. Otóżsię raczej nie liczy. Ta miała być częścią potwornego uniwersum, które jednak szybko zostało skasowane. W grę wchodzą więc tylko dwa filmy:. Oba filmy w swoich czasach dały początek całym seriom.Pierwsza odsłona cyklu z Borisem Karloffem w tytułowej roli trafiła na ekrany w 1932 roku. Na przestrzeni kolejnych dwóch dekad powstały jeszcze cztery "Mumie". W 1999 roku Universal zrealizował reboot cyklu, którego gwiazdami byli Brendan Fraser Rachel Weisz . Film okazał się dużym przebojem kasowym i z czasem doczekał się dwóch sequeli oraz spin-offu zatytułowanego " Król Skorpion " (które też miał liczne kontynuacje).Wydaje się, że planowany prequel może być powiązany z pierwszą " Mumią ". Universal bowiem zaczęło produkować filmy inspirowane klasycznymi horrorami. Póki co do kin trafił tylko jeden tytuł -. W przygotowaniu są już jednak, którego gwiazdą jest Christopher Abbott , za który odpowiada Guillermo del Toro orazinspirowany " Narzeczoną Frankensteina ", który reżyseruje Maggie Gyllenhaal