"Niebezpieczni dżentelmeni" na otwarcie Warszawskiego Festiwalu Filmowego

Przedstawiamy film Otwarcia tegorocznego Warszawskiego Festiwalu Filmowego . To " Niebezpieczni dżentelmeni " w reżyserii Macieja Kawalskiego Tadeusz Boy-Żeleński ( Tomasz Kot ), Witkacy ( Marcin Dorociński ), Joseph Conrad ( Andrzej Seweryn ) i Bronisław Malinowski ( Wojciech Mecwaldowski ), cztery znakomitości zakopiańskiej bohemy budzą się po mocno zakrapianej, całonocnej imprezie. Głowy pękają im od kaca, nikt nic nie pamięta, a sytuacji nie poprawia znalezienie na podłodze zwłok nieznanego mężczyzny. Wkrótce za sprawą tych błyskotliwych i uwielbiających ryzyko dżentelmenów tętniące kulturalnym życiem Zakopane stanie się tłem dla wielkiej intrygi, w którą zamieszani będą gangsterzy, artyści i politycy, w tym Zofia Nałkowska czy Józef Piłsudski. Na drodze bohaterów stanie również Lenin we własnej osobie, który akurat zawitał do Poronina...Przedsprzedaż biletów na 38. WFF trwa. Są do nabycia:na stronie www.wff.pl w aplikacji mobilnej oraz na stronie Goingna stronie Empik biletyBilety będzie można kupić stacjonarnie:- w kinie Atlantic od 10 października- w Multikinie Złote Tarasy od 14 października