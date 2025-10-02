"Coyote": Mel Gibson w thrillerze, który rozegra się na granicy USA z Meksykiem

Esai Morales wystąpił niedawno u boku Toma Cruise'a w dwóch ostatnich częściach "Mission: Impossible". Teraz zagra razem z Melem Gibsonem w thrillerze "Coyote".
Co wiemy o "Coyote" z Melem Gibsonem?
Bohaterem filmu jest Hernán Barroca (Esai Morales), były szmugler, który zostaje z powrotem wciągnięty do porzuconego przez siebie niebezpiecznego świata. Getty Images © Jamie McCarthy
Hernán pomaga Julii i jej córce Maribel odnaleźć się na zdradzieckiej granicy, trafia jednak na celownik bezwzględnego syndykatu zajmującego się handlem ludźmi. Do pościgu włącza się również patrolująca granicę agentka Bradley. Hernán będzie musiał wykorzystać swoje doświadczenie, żeby przetrwać i znaleźć odkupienie. Mel Gibson
zagra Jacka Bradleya, oficera armii USA i ojca agentki patrolu granicznego Liz Bradley. Do obsady dołączyła również Renata Notni
, która wcieli się w Julię, kobietę próbującą przedostać swoją córkę przez granicę między USA a Meksykiem.
Za kamerą stanie Per Prinz
, a scenariusz napisali Prinz
i Adam J. Goldstein. Gibson
, który przygotowuje obecnie kontynuację "Pasji
", nakręcił ostatnio thriller "3000 metrów nad ziemią
".
"3000 metrów nad ziemią" – zwiastun
O czym opowiada "3000 metrów nad ziemią"?
Agentka ma za zadanie dostarczyć bezcennego świadka na proces bossa mafii. Najszybszym i jak się wydaje najbezpieczniejszym sposobem jest podróż małym samolotem nad górami Alaski. Na pokładzie awionetki są tylko trzy osoby: Harris (Michelle Dockery
), skuty kajdankami świadek (Topher Grace
) i pilot Daryl Booth (Mark Wahlberg
). Gdy wszystko wskazuje na to, że będzie to misja łatwa, lekka i przyjemna, gdzieś nad skutym lodem pustkowiem, okazuje się, że nie wszyscy obecni na pokładzie są tymi, za których się podają. Być może dało się przewidzieć, że macki szefa mafii sięgają daleko, ale teraz już za późno na rozważania. W samolocie wybucha walka o kontrolę nad sterami. Co gorsza tylko jeden z obecnych wie, jak się z nimi obchodzić. Wysłane jako eskorta myśliwce gotowe są zestrzelić obiekt, jeśli agentce Harris nie uda się na czas nad nim zapanować. Tymczasem nad górami Alaski zanosi się na burzę.