"Podróże doktora Dolittle" z Downeyem Jr. opóźnione o 9 miesięcy

Mamy złą wiadomość dla fanów Roberta Downeya Jr. Widowisko, w którym gra główną rolę, nie trafi do kin w przyszłym roku. Informację taką podało studio Universal Pictures.Obraz miał zaplanowaną premierę na kwiecień 2019 roku. Zamiast tego do amerykańskich kin wejdzie 17 stycznia 2020 roku, czyli dziewięć miesięcy później. Będzie to długi weekend związany z Dniem Martina Luthera Kinga. Powody decyzji studia nie zostały ujawnione.W styczniu 2020 rokubędzie miał mocną konkurencję. Na 17 stycznia Sony przygotowuje Willem Smithem , a Warner Bros., czyli biografię słynnego prawnika broniącego tych, których system prawny pozostawił na pastwę drapieżnej prokuratury (w obsadzie są Michael B. Jordan Jamie Foxx ).jest ekranizacją książki Hugh Loftinga wydanej w Polsce pod tytułem "Podróże doktora Dolittle". Potrafiący porozumiewać się ze zwierzętami bohater ( Downey Jr. ) wyrusza na wyprawę do odległych krain, podczas której czekają go zdumiewające przygody.