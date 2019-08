"Shazam!" na DVD i Blu-ray już od 14 sierpnia

Każdy ma w sobie superbohatera. Potrzeba jedynie odrobinę magii, aby go wydobyć. W przypadku Billyego Batsona ( Asher Angel ) wystarczy wypowiedzieć jedno słowo – SHAZAM! Wówczas nastolatek zmieni się w dorosłego superbohatera Shazama ( Zachary Levi ) za sprawą starożytnego czarodzieja. Shazam, który w głębi duszy nadal jest dzieckiem, choć zamkniętym w umięśnionym ciele herosa, wykorzystuje swoją dorosłą powłokę tak, jak zrobiłby to każdy nastolatek z supermocami, czyli między innymi do zabawy! Czy umie latać? Czy może prześwietlać wzrokiem? Czy potrafi rzucać piorunami? Shazam szybko poznaje swoje ogromne możliwości w nowym wcieleniu. Jednak niebawem będzie zmuszony okiełznać swoje supermoce, aby stawić czoła zabójczym siłom zła kontrolowanym przez dr. Thaddeusa Sivanę ( Mark Strong ).Entuzjastycznie przyjęta przez widzów i krytyków superprodukcjato dzieło reżysera Davida F. Sandberga ) i scenarzysty Henryego Gaydena . W rolach głównych w filmie wystąpili Zachary Levi ) i Asher Angel , a partnerują im m.in.: Mark Strong ), Jack Dylan Grazer (serial), Adam Brody (serial), dwukrotnie nominowany do Oscara Djimon Hounsou ) i Faithe Herman (serial).Chociaż historia rozgrywa się głównie w Filadelfii w stanie Pensylwania, zdjęcia do filmukręcono w plenerach i w studiach w Toronto, w Kanadzie. Prace na planie rozpoczęły się 29 stycznia 2018 roku i trwały do połowy maja. Na ekrany kin, również polskich, superprodukcjaweszła na początku kwietnia tego roku. Obraz spotkał się z olbrzymim zainteresowaniem widzów i w pierwszy weekend wyświetlania w USA wygenerował w notowaniach box office wynik na poziomie 53,5 miliona dolarów. Premierze filmu towarzyszyły także niezwykle pozytywne oceny ze strony widzów oraz krytyków.