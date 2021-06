"Smętarz dla zwierzaków 2" to prequel? Jackson White jako Jud

Getty Images © David Livingston



Jak informowaliśmy na stronach Filmwebu, na potrzeby platformy Paramount+ powstanie horror "Pet Sematary 2". Do tej pory wydawało się, że będzie to sequel. Teraz niektórzy sądzą, że jednak mamy do czynienia z prequelem.Wszystko za sprawą najnowszej decyzji obsadowej. Otóż w filmie wystąpi Jackson White (" Pani Fletcher "), który wcieli się w postać Juda Crandalla. W książce Stephena Kinga to on pokazał miejsce, gdzie znajduje się tytułowy cmentarz i wyjawił jego sekret. W poprzednich wersjach grali go Fred Gwynne John Lithgow , czyli aktorzy dużo starsi od White'a Scenarzystką i reżyserką filmu będzie Lindsey Beer (" Sierra Burgess jest przegrywem "). Zdjęcia ruszają w sierpniu.