"Sok z żuka 2". Znamy tytuł! Lepiej nie wymawiajcie go dwa razy. Zobaczcie pierwszy plakat filmu Tima Burtona

"Sok z żuka 2", czyli "Sok z żuka, sok z żuka"

Co wiemy o filmie "Sok z żuka 2"?

Zwiastun filmu "Sok z żuka"

Ze względu na spowodowane hollywoodzkimi strajkami opóźnienie w produkcji, zanosiło się na to, że data premiery filmu zostanie przesunięta. Reżyser Tim Burton zamierza jednak dotrzymać planowanego terminu - pierwszy plakat potwierdza jednak, że widowisko trafi do kinA więc jak brzmi tytuł filmu? Uwaga, uwaga...Wymawiając na głos oficjalny tytuł " Soku z żuka 2 " jesteśmy więc o jednego "Beetlejuice'a" od tego, by Michael Keaton pojawił się w naszych domach. Catherine O’Hara powrócą do ról, w które wcielili się 35 lat temu. Nowymi nabytkami są: Jenna Ortega Szczegóły fabuływciąż nie zostały ujawnione. Wiemy jednak, że