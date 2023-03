"Starfield" z datą premiery! Podbój kosmosu w drugiej połowie roku

Co wiemy o "Starfield"?

Bethesda właśnie ujawniła datę premiery swojej najnowszej produkcji " Starfield " w nowym zwiastunie. Wbrew wcześniejszym zapowiedziom o premierze w pierwszej połowie tego roku, gra została opóźniona i. Ponadto, długo oczekiwany pokaz gry,, odbędzie się 11 czerwca. Wtedy zobaczymy co Bethesda przygotowała dla nas w ich najnowszej produkcji i czy warto było czekać. Czekacie na kosmicznego " Skyrima "?Starfield to stworzone przez nagradzanych twórców " The Elder Scrolls V: Skyrim " i " Fallouta 4 " pierwsze nowe uniwersum Bethesda Game Studios od 25 lat. W tej grze RPG nowej generacji, której akcja rozgrywa się wśród gwiazd, można stworzyć dowolną postać i wraz z nią wyruszyć w niesłychaną podróż. Podróż, podczas której odnajdziesz rozwiązanie największej tajemnicy ludzkości.Mamy rok 2330. Ludzkość zawędrowała daleko poza nasz Układ Słoneczny, zasiedliła nowe planety i żyje jako cywilizacja podróżująca wśród gwiazd. Rozpocznij przygodę jako skromny kosmiczny górnik, dołącz do Konstelacji – ostatniej grupy odkrywców kosmosu poszukującej w galaktyce rzadkich artefaktów – i przemierzaj olbrzymią przestrzeń Zasiedlonych Układów w największej i najambitniejszej grze Bethesda Game Studios.