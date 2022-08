"The "Flash". Warner rozważa skasowanie filmu... w skrajnej sytuacji

Trzy strategie Warner Bros. wobec "The Flash"

W ubiegłym tygodniu David Zaslav zdumiał wszystkich decyzją o skasowaniu filmu " Batgirl ". Parę dni później na spotkaniu z inwestorami publicznie poparł kinową dystrybucję " The Flash ", w którego obsadzie znajduje się Ezra Miller - osoba mająca w ostatnich miesiącach nieustające problemy z prawem. To wydawało się zamykać sprawę kosztującego 200 milionów dolarów widowiska. A jednak ostateczna decyzja jeszcze nie została podjęta.Jak podaje portal The Hollywood Reporter, Warner Bros. i Warner Bros. Discovery ma trzy strategie działania wobec " The Flash ". Wszystko zależy od tego, ile jeszcze kontrowersji wybuchnie wokół osoby Ezry Miller Pierwsza zakłada polepszenie wizerunku. Warner Bros. ma nadzieję, że gwiazda widowiska " The Flash " pójdzie na terapię, a potem wyjaśni sprawy z szefami studia. Wtedy widowisko trafi do kin w czerwcu, zgodnie z planem. Gwiazda może zostać uwzględniona w okresie promocji i nawet uczestniczyć w spotkaniach z dziennikarzami (choć nie wszystkimi). Tę drogę popiera też matka gwiazdy.Druga strategia zakłada, że sytuacja nie poprawi się, ale też radykalnie nie pogorszy się. " The Flash " trafi do kin w czerwcu, ale w czasie promocji widowiska jego gwiazda nie będzie dostępna. Jeśli w przyszłości powstałyby kolejne filmy o Flashu, to rolę otrzymałby inny aktor. Tę strategię już wprowadził w życie festiwal w Toronto, gdzie swoją premierę będzie miał film "Dalíland". Nazwisko "Ezra Miller" (filmowy młody Dalí) zostało pominięte w materiałach promujących film.Trzecia strategia przewiduje takie nagromadzenie się problemów prawnych wokół gwiazdy filmu, że wejście " The Flash " do kin zagroziłoby wizerunkowi całej marki. W takim przypadku 200-milionowa produkcja trafi do kosza, ponieważ dokrętki z innym aktorem nie są logistycznie wykonalne.