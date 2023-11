"The Bear": będzie 3. sezon? Jest decyzja stacji

The "Bear": o czym opowiada serial?

"The Bear": twórcy i obsada

"The Bear": zwiastun 2. sezonu

Bohateremjest młody szef kuchni Carmy. Mężczyzna próbuje odmienić losy zarówno baru Original Beef of Chicagoland, jak i siebie samego, pracując z nieokrzesaną ekipą kuchenną, która w końcu okazuje się być jego rodziną z wyboru.W drugim sezonie Carmy, Sydney i Richie podejmują się ambitnego zadania przekształcenia baru z kanapkami w bardziej wyszukany lokal. Jednak nie będzie to proste zadanie, również pod kątem rozwoju osobistego. W trakcie realizacji planu, cała ekipa z The Original Beef of Chicagoland będzie musiała stawić czoła własnej przeszłości, ale też nadchodzącej przyszłości.Carmy szybko odczuje również, że otwarcie nowej restauracji jest o wiele bardziej skomplikowane niż zarządzanie dotychczasowym lokalem. Bohaterowie zderzą się ze ścianą biurokracji, kreatywnością podwykonawców oraz wyzwaniem, jakim jest zaplanowanie nowego menu. Zmiany pociągną za sobą zupełnie nowe spojrzenie na zagadnienie gościnności. Zespół będzie musiał zjednoczyć się na nowo, przesuwać granice swoich możliwości i budować relacje, przy okazji odkrywając, co znaczy służyć – zarówno gościom, jak i pomocą sobie nawzajem.Twórcąjest Christopher Storer . W obsadzie serialu znaleźli się m.in. Jeremy Allen White Mitra Jouhari oraz Maura Kidwel l."Mam parę uwag" - rozmawiamy o serialu "The Bear"