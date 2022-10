"The Devil in the White City" bez reżysera. Todd Field opuszcza projekt

Co wiemy o serialu "The Devil in the White City"?

Czarne chmury zebrały się nad serialem " Devil in the White City ". W ubiegłym tygodniu informowaliśmy, że projekt opuściła jego gwiazda, czyli Keanu Reeves . Teraz w jego ślady poszedł reżyser Todd Field (" TÁR "). Hulu, platforma streamingowa, dla której powstaje produkcja, odmówiła komentarza. Premiera ośmioodcinkowego serialu zaplanowana jest na 2024 roku. Zdjęcia mają ruszyć przyszłym roku. The Devil in the White City " będzie adaptacją wydanej w 2003 roku książki Erika Larsona pt. "Diabeł w Białym Mieście". Opowiada ona prawdziwą historię dwóch mężczyzn – architekta i seryjnego mordercy, których losy połączyło tytułowe "Białe Miasto" – odbywająca się w 1893 roku w Chicago największa wystawa w historii Ameryki.Książka ukazała się w Polsce nakładem wydawnictwa Sonia Draga. Na jego stronie możemy przeczytać:Po raz pierwszy informowaliśmy o "The Devil in the White City" w 2003 roku. Wówczas prawa do książki nabyła wytwórnia Paramount. Pierwotnie "Diabeł..." miał zostać zekranizowany w formie filmu z Leonardo DiCaprio w roli głównej i z Martinem Scorsesem za kamerą. Ostatecznie projekt zamienił się w serial limitowany, zaś obaj twórcy postanowili pracować przy nim jedynie w charakterze producentów.