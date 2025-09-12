Newsy Filmy "This Is How It Goes" – Idris Elba wyreżyseruje thriller dla Apple, w którym sam zagra
"This Is How It Goes" – Idris Elba wyreżyseruje thriller dla Apple, w którym sam zagra

źródło: Getty Images
autor: Matt Winkelmeyer
Po premierze "Domu pełnego dynamitu" na festiwalu w Wenecji Idris Elba nie zwalnia tempa pracy. Jak informuje portal Variety, aktor wyreżyseruje oraz zagra w nowym thrillerze psychologicznym. "This Is How It Goes" powstanie na zlecenie platformy Apple TV +.

"This Is How It Goes" – co wiemy?



"This Is How It Goes" będzie adaptacją sztuki teatralnej Neila LaBute'a pod tym samym tytułem. Wielu fanów kina może kojarzyć go jako aktywnego reżysera i scenarzystę filmowego, odpowiedzialnego między innymi za remake filmu "Kult" z Nicolasem Cagem. Sztuka LaBute'a opowiada historię pary, która po przypadkowym spotkaniu dawnego przyjaciela ze szkoły proponuje mu, by się do nich wprowadził. Pozornie spontaniczny pomysł staje się jednak przyczynkiem przerażających zdarzeń.

GettyImages-2232834975.jpg Getty Images © Gisela Schober


Dla stojącego za kamerą Idrisa Elby będzie to już kolejna reżyserka próba. W 2018 roku odpowiadał już za skromny projekt "Jamajczyk", w którym zagrała Naomi Ackie. Teraz, po siedmiu latach, aktor powraca do funkcji reżysera, samego siebie obsadzając w roli filmowego protagonisty.

W tej chwili nie wiadomo, kto oprócz Idrisa Elby zasili obsadę projektu. Za adaptację sztuki LaBute'a odpowiada Nathaniel Price (serial "Wyjęci spod prawa"). Co ciekawe, "This Is How It Goes" nie jest jedyną pełnometrażową produkcją, nad którym twórczo pracuje Elba. W przygotowaniu są już bowiem dwa filmy w jego reżyserii, w których także zagra: brytyjskie science fiction "Above the Below" i amerykański thriller "Infernus".

"Dom pełen dynamitu" – zwiastun filmu


