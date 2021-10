"Thor 4", "Doktor Strange 2", "Indiana Jones 5" z nowymi datami

Zmiany, zmiany, zmiany. Czasem kosmetyczne, czasami radykalne. Studio Disneya ogłosiło właśnie uaktualniony kalendarz premier na najbliższe dwa lata. Oto, na co poczekamy dłużej: Doktor Strange w wieloświecie szaleństwa " - premiera została przesunięta o półtora miesiąca z końca marca na 6 maja 2022 roku Thor: Love and Thunder " - ten film miał trafić do amerykańskich kin 6 maja, teraz pojawi się 8 lipca 2022 roku Black Panther: Wakanda Forever " - ten film miał trafić do amerykańskich kin 8 lipca, ale teraz pojawi się dopiero 11 listopada 2022 roku The Marvels " - ten film miał trafić do amerykańskich kin 11 listopada 2022 roku, jednak teraz premiera planowana jest 17 lutego 2023 roku Ant-Man and the Wasp: Quantumania " - premiera została przesunięta z lutego 2023 roku na 28 lipca '23 Indiana Jones 5 " - na film poczekamy rok dłużej amerykańska data została przesunięta na 30 czerwca 2023 rokuDodatkowo nieujawniony tytuł Marvela pojawi się w kinach o tydzień szybciej, 3 listopada 2023 roku.Z kalendarza premier na stałe wypadły:niezatytułowany aktorski film Disneya, którego premiera planowana była na 14 lipca 2023 rokuniezatytułowany film Marvela , którego premiera planowana była na 6 października 2023 rokuniezatytułowany film 20th Century Fox, którego premiera planowana była na 20 października 2023 roku.Podobno zmiany te nie mają związku z pandemicznymi prognozami ani platformą Disneya, lecz wynikają z etapów produkcyjnych, na jakich są te widowiska.