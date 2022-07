"Ulica Strachu": Netflix przygotowuje kolejne filmy

"Ulica Strachu" – o czym opowiada trylogia?

Zwiastun "Ulica Strachu - część 1: 1994"

Netflix powróci do krwawego miasteczka Shadyside. Po sukcesach trylogii horrorów dla młodych dorosłych " Ulica Strachu " streamingowy gigant zadecydował o kontynuowaniu przygód w uniwersum. Obecnie trwają prace nad kolejnymi projektami.Wszystkie trzy filmy zrealizowano jednocześnie w ciągu półrocznego okresu zdjęciowego. Są one adaptacją popularnej serii książek R.L. Stine'a , w skład których wchodzi ponad 150 opowiadań – co oznacza, że inspiracji do kolejnych odsłon cyklu wystarczy na długo. Jak wskazywała w wywiadach twórczyni całej trylogii Leigh Janiak , chciałaby realizować kolejne projekty, tworząc tym samym uniwersum – horrorową odpowiedź na MCU Netflix nie udostępnił jeszcze informacji o szczegółach powstających projektów. Nie wiadomo również czy Janiak , pracująca niedawno przy realizowanym dla HBO serialu " Schody ", ponownie obejmie funkcje reżyserki i scenarzystki, jak miało to miejsce w przypadku zeszłorocznej trylogii.Akcja części pierwszej " Ulicy Strachu " rozgrywała się w 1994 roku, druga – o 16 lat wcześniej, a ostatnia cofała się aż do XVII wieku. Filmy zostały udostępniane na platformie Netflix co tydzień, od 2 do 16 lipca 2021 roku. Spoiwem łączącym wszystkie odsłony jest tajemnicza klątwa, która przez 300 lat prześladuje mieszkańców miasteczka Shadyside. W obsadzie trylogii znaleźli się: Julia Rehwald