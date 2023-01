"W Ukrainie" Tomasza Wolskiego i Piotra Pawlusa - z Berlinale na 20. MDAG

Twórcy:

Podczas nadchodzącego Berlinale swoją światową premierę będą miały dwa filmy o Ukrainie, które polska publiczność zobaczy po raz pierwszy w czasie 20. Millennium Docs Against Gravity. Oprócz "We Will Not Fade Away" Lisy Kovalenko do programu jednego z najważniejszy festiwali na świecie dołączyło "W Ukrainie" - polski film Tomasza Wolskiego oraz Piotra Pawlusa . To wstrząsająca dokumentacja codziennego życia w atakowanym kraju.Poprzez serię statycznych ujęć zniszczonej wojną Ukrainy, filmowcy Piotr Pawlus Tomasz Wolski zapraszają widza w podróż przedstawiającą różne aspekty nowej rzeczywistości. Pokazują banalność oraz absurdy życia w cieniu inwazji. Nowa normalność w Ukrainie to dzieci bawiące się w żołnierzy, ich rodzice sprzeczający się w kolejkach po racje żywnościowe, to łatanie dziur i pustych framug płytą pilśniową czy nuda codzienności w barakach. Życie toczy się dalej, jakby wszechobecne gruzy były tylko dekoracją.Ujęcia Ukraińców pozujących do zdjęć na tle porzuconych rosyjskich czołgów czy całych osiedli jednoczących się w misji naprawienia zniszczeń dają nadzieję i przekonują o sile ducha zaatakowanego narodu. Jednak zagrożenie wciąż jest namacalne i nie można o nim zapomnieć. Filmowcy spoglądają przez dziury po kulach w wiacie przystanku, śledzą saperów szukających min i niewybuchów na placu zabaw, a na dźwięk syren alarmu przeciwlotniczego schodzą do podziemi, by pokazać tymczasowe schrony w charkowskim metrze. Śmierć też jest obecna, przypominają o niej flagi łopoczące na wietrze na stworzonym szybko cmentarzu.Reżyseria: Piotr Pawlus Zdjęcia: Piotr Pawlus Producent: Anna GawlitaProdukcja: Kijora FilmJubileuszowa 20. edycja MDAG odbędzie się w dniach 12-21 maja 2023 roku w kinach w ośmiu polskich miastach - Warszawie, Wrocławiu, Gdyni, Poznaniu, Katowicach, Łodzi, Bydgoszczy i Lublinie oraz online - od 23 maja do 4 czerwca na platformie mdag.pl . Mecenasem tytularnym festiwalu jest Bank Millennium ( www.bankmillennium.pl ).