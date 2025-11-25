Newsy Filmy Poznajcie Dorotkę. Bethany Weaver to godna następczyni Judy Garland?
Filmy

Poznajcie Dorotkę. Bethany Weaver to godna następczyni Judy Garland?

Deadline / autor: /
Poznajcie Dorotkę. Bethany Weaver to godna następczyni Judy Garland?
źródło: materialy promocyjne
Postać Dorotki z pewnością wzbudzi ciekawość fanów "Wicked" – szczególnie, że w "Na dobre", czyli kontynuacji ubiegłorocznego hitu, Jon M. Chu zdecydował się nie pokazywać jej twarzy. Wcielająca się w bohaterkę aktorka udostępniła jednak serię zdjęć z planu, na których możemy dokładnie się jej przyjrzeć.

Judy Garland, Jack Haley i Ray Bolger w filmie "Czarnoksiężnik z Oz"

Poznajcie Dorotkę. Bethany Weaver na zdjęciach z planu "Wicked: Na dobre"


Brytyjska aktorka Bethany Weaver, dla której rola Dorotki jest debiutem na wielkim ekranie, podzieliła się zdjęciami zza kulis "Wicked: Na dobre" w swoich mediach społecznościowych. 

Jakiż to był zaszczyt przejść się żółtą ceglaną drogą z moimi towarzyszami – Łowcami Czarownic – czytamy w opisie, w którym oznaczyła kolegów z planu: Jonathana Baileya (występującego w podwójnej roli księcia Fijero i Stracha na Wróble), Ethana Slatera (w podwójnej roli Boqa i Blaszanego Drwala) oraz Omariego Bernarda (aktora, który pracował nad wprawieniem w ruch postaci Tchórzliwego Lwa). 

Nie zapominajmy oczywiście o psie Oscarze (Toto) – dodała. 

W dalszej części obszernego wpisu, w którym podziękowała licznym osobom związanym z produkcją oraz przyjaciołom i fanom, tak podsumowała pracę przy filmie: 

To doświadczenie odmieniło moje życie, zmieniło mnie na wiele sposobów, a co najważniejsze – na dobre. Zaszczytem było nieść dziedzictwo wspaniałych kobiet przede mną, które weszły w te buty i ruszyły żółtą, ceglaną drogą. Mam nadzieję, że przyniosłam im dumę.

Oryginalny post możecie zobaczyć poniżej: 



Zobacz zwiastun filmu "Wicked: Na dobre"


"Wicked: Na dobre", czyli kontynuacja wyreżyserowanego przez Jona M. Chu musicalu z 2024 roku, możecie aktualnie oglądać w kinach. Przypominamy zwiastun: 


