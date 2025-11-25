Poznajcie Dorotkę. Bethany Weaver to godna następczyni Judy Garland?

Postać Dorotki z pewnością wzbudzi ciekawość fanów "Wicked" – szczególnie, że w "Na dobre", czyli kontynuacji ubiegłorocznego hitu, Jon M. Chu zdecydował się nie pokazywać jej twarzy. Wcielająca się w bohaterkę aktorka udostępniła jednak serię zdjęć z planu, na których możemy dokładnie się jej przyjrzeć.
Judy Garland, Jack Haley i Ray Bolger w filmie "Czarnoksiężnik z Oz"
Poznajcie Dorotkę. Bethany Weaver na zdjęciach z planu "Wicked: Na dobre"
Brytyjska aktorka Bethany Weaver
, dla której rola Dorotki jest debiutem na wielkim ekranie, podzieliła się zdjęciami zza kulis "Wicked: Na dobre
" w swoich mediach społecznościowych. Jakiż to był zaszczyt przejść się żółtą ceglaną drogą z moimi towarzyszami – Łowcami Czarownic
– czytamy w opisie, w którym oznaczyła kolegów z planu: Jonathana Baileya
(występującego w podwójnej roli księcia Fijero i Stracha na Wróble), Ethana Slatera
(w podwójnej roli Boqa i Blaszanego Drwala) oraz Omariego Bernarda
(aktora, który pracował nad wprawieniem w ruch postaci Tchórzliwego Lwa). Nie zapominajmy oczywiście o psie Oscarze (Toto)
– dodała.
W dalszej części obszernego wpisu, w którym podziękowała licznym osobom związanym z produkcją oraz przyjaciołom i fanom, tak podsumowała pracę przy filmie: To doświadczenie odmieniło moje życie, zmieniło mnie na wiele sposobów, a co najważniejsze – na dobre. Zaszczytem było nieść dziedzictwo wspaniałych kobiet przede mną, które weszły w te buty i ruszyły żółtą, ceglaną drogą. Mam nadzieję, że przyniosłam im dumę.
Oryginalny post możecie zobaczyć poniżej:
Zobacz zwiastun filmu "Wicked: Na dobre"
"Wicked: Na dobre
", czyli kontynuacja wyreżyserowanego przez Jona M. Chu
musicalu z 2024 roku, możecie aktualnie oglądać w kinach. Przypominamy zwiastun: