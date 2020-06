"Wiedźmin 3" za darmo na GOG, jeśli posiadasz go na PS4, Xbox One lub innej platformie PC

Niedawno CD Projekt RED świętował 5 urodziny gry " Wiedźmin 3: Dziki Gon ", a dziś mamy kolejny powód, aby znów przypomnieć sobie o tej grze. Sklep internetowy GOG uruchomił akcję, dzięki której możecie zgarnąć " Wiedźmina 3 " za darmo na ich platformie, jeśli tylko macie go zakupionego gdziekolwiek indziej. Jak to działa? Już tłumaczymy.Jeśli macie grę " Wiedźmin 3: Dziki Gon " kupioną cyfrowo na Xbox One, PlayStation 4 lub PC (np: na Steam) to musicie pobrać aplikację GOG GALAXY 2.0, zalogować się w niej swoim kontem GOG.COM i połączyć je z kontem PlayStation Network, Xbox Live lub Steam. Kiedy aplikacja wykryje, że na Waszym koncie znajduje się gra " Wiedźmin 3 " to za darmo dopisze ją do Waszej biblioteki na GOG.COM i będziecie mogli po raz kolejny ukończyć jedną z najlepszych gier tej generacji.A jeśli nie graliście w " Wiedźmina 3 " to zapraszamy do lektury naszej recenzji podstawowej edycji gry, którą przeczytacie tutaj . Recenzujący grę Joachim Snoch dał jej maksymalną notę, czyli 10/10.