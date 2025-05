"Wieloryb" był wczoraj w telewizji. Przegapiłeś? Nic straconego! Wkrótce znów będzie

Z kin do TVP. Kiedy ponowna emisja filmu "Wieloryb"?

Posłuchaj podcastu "Mam parę uwag" o filmie "Wieloryb"

Zwiastun filmu "Wieloryb"

jest adaptacją sztuki. Autor oryginału sam przygotował scenariusz, który otrzymał nominację do nagrody BAFTA Za reżyserię odpowiadał, dla którego był to powrót do kina po pięcioletniej przerwie. Główną rolę zagrał, dla którego był to wielki comeback. Aktor otrzymał Oscara za swoją kreację.Jeśli chcecie film obejrzeć, a przegapiliście wczorajszą emisję, to nic straconego.Tym, którym nie odpowiada godzina, przypominamy, że, w tym: TVP VOD, Rakuten TV, Cineman, Premiery CANAL+ i Player. Szczegóły znajdziecie TUTAJ Głównym bohateremjest Charlie, który już od lat żyje na marginesie świata. Uwięziony w małym mieszkaniu przez chorobliwą otyłość. Odrzucony, nie bez powodu, przez swoich bliskich, samotnie zmierza w życiową przepaść. Wystarczy jednak jeden impuls, jedno spotkanie, by zapalić w nim płomień nadziei na to, że jeszcze nie wszystko stracone. Charlie podejmuje próbę nawiązania dawno utraconego kontaktu z nastoletnią córką. Wie, że czeka go niesłychanie trudne zadanie. Zdaje sobie sprawę, że ryzykuje utratę ostatniego złudzenia. Gotów jest jednak podjąć to ryzyko z wiarą, że także dla niego jest jeszcze szansa na odkupienie.spotkał się z przychylnością widzów.. W rankingu najlepszych filmów 2022 roku zajmujewyprzedzając takie hity jak: " Fabelmanowie " oraz " Wszystko wszędzie naraz ".Filmzostał też doceniony przez redakcję Filmwebu. Znalazł się w zestawieniu "Filmy 2023 roku. Top 23 najlepszych filmów według redakcji Filmwebu" . Zajął w nim