Brendan Fraser z Oscarem? Zobaczcie fragment "Wieloryba"

Brendan Fraser we fragmencie filmu "Wieloryb"

O filmie "Wieloryb"

Z tej okazji mamy dla Was klip wideo z fragmentem filmu.Jego kreacja w " Wielorybie " uznawana jest z jedną z najważniejszych w ostatnich 12 miesiącach. Otrzymał za niąPoniżej możecie sprawdzić dlaczego.Głównym bohaterem " Wieloryba " jest Charlie, który już od lat żyje na marginesie świata. Uwięziony w małym mieszkaniu przez chorobliwą otyłość. Odrzucony, nie bez powodu, przez swoich bliskich, samotnie zmierza w życiową przepaść. Wystarczy jednak jeden impuls, jedno spotkanie, by zapalić w nim płomień nadziei na to, że jeszcze nie wszystko stracone. Charlie podejmuje próbę nawiązania dawno utraconego kontaktu z nastoletnią córką. Wie, że czeka go niesłychanie trudne zadanie. Zdaje sobie sprawę, że ryzykuje utratę ostatniego złudzenia. Gotów jest jednak podjąć to ryzyko z wiarą, że także dla niego jest jeszcze szansa na odkupienie.Reżyserem " Wieloryba " jest Darren Aronofsky , który tak mówi o Fraserze