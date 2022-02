"Zadzwoń do Saula" z datami premier ostatniego, 6. sezonu

"Zadzwoń do Saula" - kiedy obejrzymy szósty sezon?

Narszecie! Poznalśmy datę premiery szóstego i ostatniego sezonu serialu " Zadzwoń do Saula ". A nawet dwóch sezonów, gdyż szósta odsłona cyklu będzie podzielona na dwie części.Pierwsza, siedmioodcinkową część 6. sezonu zadebiutuje na antenie AMC 18 kwietnia 2022 roku. Później, po krótkiej przerwie, poznamy zakończenie całego cyklu - ósmy odcinek pojawi się lipca. Druga część sezonu będzie liczyć 6 odcinków. Co ciekawe, 13-odcinkowy ostatni sezon sprawi, żeprzebije liczbowo. Spin-off będzie miał bowiem 63 odcinki, podczas gdy pierwowzór miał 62.Sezon 5 zakończył się w kwietniu 2020 roku, zaś opóźnienie w zdjęciach do szóstego było spowodowane przez pandemię oraz problemy zdrowotne gwiazdy show, Boba Odenkirka . W ubiegłym roku aktor stracił przytomność na planie - przewrócił się i został przewieziony do szpitala w związku z podejrzeniami o zawał serce. Niedługo później jego stan się ustabilizował, zaś aktor wrócił na plan. Zadzwoń do Saula " jest prequelem/spin-offem " Breaking Bad ". Akcja rozgrywa się na kilka lat przed wydarzeniami zaprezentowanymi w. To historia przemiany byłego oszusta o złotym sercu Jimmmy'ego McGilla w bezwzględnego prawnika Saula Goodmana. W obsadzie serialu są m.in. Jonathan Banks Patrick Fabian , zaś w piątym sezonie zobaczyliśmy kolejne znajome twarze ztwarze: Hanka Schradera ( Dean Norris ) oraz jego partnera Stevena Gomeza ( Steven Michael Quezada ). Poniżej obejrzycie odcinek programu "Serial Killers" poświęcony ostatniej odsłonie serialu: