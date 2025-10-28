Newsy Seriale "Zbrodnie po sąsiedzku" zmienią sąsiedztwo? Czas na nowy kontynent
"Zbrodnie po sąsiedzku" zmienią sąsiedztwo? Czas na nowy kontynent

Deadline / autor: /
źródło: Materiały prasowe
Jak informuje portal Deadline, nawet najwięksi domatorzy muszą czasem zmienić swoje miejsce zamieszkania. To zdaniem dziennikarzy czeka słynne trio z Nowego Jorku, utworzone z głównych bohaterów "Zbrodni po sąsiedzku". Po wizycie w Kalifornii w 4. sezonie serialu, Charles, Oliver i Mabel na czas szóstego sezonu przeniosą się do Europy, a konkretnie do Londynu – mekki wszystkich podejrzliwych detektywów. 

"Zbrodnie po sąsiedzku" odwiedzą Londyn?



Choć piąty sezon "Zbrodni po sąsiedzku" wciąż trwa (dziś premierę ma jego ostatni, 10 odcinek), dziennikarze już przychodzą z informacją na temat kolejnego, szóstego sezonu. Produkujące serial Hulu nie przedłużyło go oficjalnie o kolejny sezon, choć biorąc pod uwagę gigantyczną i stale rosnącą popularność produkcji, decyzja ta jest raczej formalnością. Gdy to już się stanie, według Deadline twórcy postanowią wpuścić trochę świeżego powietrza, radykalnie zmieniając miejsce akcji. Bohaterowie po raz pierwszy wyjadą poza Amerykę, by odwiedzić brytyjski Londyn.
 


Przypomnijmy, że już 5. sezon starał się zapewnić nowe wrażenia poprzez dodanie do obsady produkcji nowych gwiazd. W trakcie kończącego się właśnie sezonu na ekranie mogliśmy zobaczyć dwukrotnego laureata Oscara Christopha Waltza, znanego z filmu "Charlie" Logana Lermana oraz słynną ekranową "Bridget Jones", Renée Zellweger

Warto dodać, że "Zbrodnie po sąsiedzku" mogą pochwalić się już łącznie 56 nominacjami do prestiżowej nagrody telewizyjnej Emmy, zdobywając statuetki aż siedem razy na przestrzeni pięciu kolejnych sezonów. Showrunnerami produkcji są wcielający się w jedną z głównych ról Steve Martin oraz scenarzysta John Hoffman, odpowiadający w przeszłości chociażby za tekst pojedynczych odcinków "Grace i Frankie".

"Zbrodnie po sąsiedzku" - zwiastun 5. sezonu


