Do długiej listy laurów dlawłaśnie dołączyło kolejne wyróżnienie. Melodramat Pawła Pawlikowskiego został uhonorowany hiszpańską nagrodą filmową Goya dla najlepszego filmu europejskiego.Statuetka dla hiszpańskiej produkcji roku powędrowała do twórców komedii. To historia trenera koszykówki skazanego przez sąd na prace społeczne. W ten sposób bohater zaczyna ćwiczyć drużynę upośledzonych mężczyzn.Pełną listę zwycięzców znajdziecie TUTAJ