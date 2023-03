Śmiech po pachy. Mila Kunis ciężarną córką Michaela Keatona

Komedia o ojcach i córkach

Mila Kunis - jej ostatnie role

Zwiastun filmu "Najszczęśliwsza dziewczyna na świecie"

nie jest nowym projektem. Pisaliśmy już o nim w 2019 roku. Wtedy jednak miał to być dramat. W ciągu ostatnich czterech lat został jednak zmieniony w komedię.Bohaterem filmu jest marszand Andy Goodrich ( Keaton ). Jego życie wywraca się do góry nogami, kiedy jego młoda druga żona nagle go opuszcza rozpoczynając 90-dniowy program odwykowy i grozi rozwodem. Mężczyzna zostaje zmuszony do zaopiekowania się 9-letnimi bliźniakami. Rzucony na głębokie wody współczesnego rodzicielstwa Goodrich nie ma pojęcia, co robić. W desperacji zwraca się o pomoc do Grace ( Kunis ), córki z pierwszego małżeństwa, która sama spodziewa się właśnie dziecka. Dzięki temu będzie miał okazję zmienić się w ojca, którego Grace nigdy nie miała.Za kamerą stanie Hallie Meyers-Shyer ), która również napisała scenariusz. Mila Kunis od kilku lat nie grała głównych ról w kinie. Ostatnim ważnym tytułem był dramat, gdzie zagrała u boku Glenn Close Nie znaczy to wcale, że aktorka przestała w ogóle grać. Ciągle użycza głosu Meg Griffin i innym postaciom w serialu animowanym. Gościnnie pojawiła się też w jednym z odcinków serialu komediowego. Zagrała również główną rolę w filmie dla platformy Netflix