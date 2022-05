Środa i czwartek na 19. Millennium Docs Against Gravity

ŚRODA, 18 MAJA

Film i spotkanie: OKI DOKI, blok 2 - "Relacje ze zwierzętami" (Block 2 - Relations with animals), Kinoteka, sala 2, 11:00

Film i spotkanie: "Terytorium" (The Territory), reż. Alex Pritz, Kinoteka, sala 1, 18:00

Film i spotkanie: "Nieskończoność według Floriana" (Infinity According to Florian), reż. Oleksiy Radynski, Kinoteka sala 3, 18:15

Film i spotkanie: "Poznaliśmy się w wirtualnej rzeczywistości" (We Met In Virtual Reality), reż. Joe Hunting, Kinoteka, sala 4, 20:30

Pokaz z audiodeskrypcją: "Rzeka" (River), reż. Jennifer Peedom, Kino Elektronik, Duża Sala

CZWARTEK, 19 MAJA

Film i warsztaty: "Dziewczyny z kalendarza" (Calendar Girls) reż. Maria Loohufvud, Love Martinsen, Luna, sala A, 13:00

Film i debata: "Jason" (Jason) reż. Masjaa Ooms, Kinoteka, sala 4, 18:00

Film i spotkanie: "I get knocked down" (I get knocked down) reż. Sophie Robinson, Dunstan Bruce, Kinoteka, sala 7, 19:00

Film i spotkanie: "Nieskończoność według Floriana" (Infinity According to Florian) reż. Oleksiy Radynski, Kinoteka, sala 3, 20:30

Film i spotkanie: "Italo Disco" (Italo Disco) reż. Alessandro Melazzini, Kinoteka, sala 2, 20:30

Ze względu na duże zainteresowanie filmem " Psychodeliczny klasztor " w środę, 18 maja, o godzinie 22:15 w Kinie Luna odbędzie się dodatkowy pokaz. Link do biletów: https://www.kinoluna.pl/filmy/mdag-psychodeliczny-klasztor Zapraszamy dzieci, rodziców i nauczycieli_ki na blok filmów, w którym poznajemy świat zwierząt z dwóch odmiennych perspektyw: schroniskowego psa oraz dziewczynki-myśliwej. Pinki " reż. Ewa Martynkien, Wojciech SzczupakBohaterem filmu jest czteroletni pies ze schroniska, Pinki. Pewnego dnia wolontariuszki zakładają mu stronę w mediach społecznościowych i zaczynają szukać dla niego stałego opiekuna. Możesz się zawsze wycofać " (Buck Fever), reż. Griet Goelen, Louise Van AsschePolowanie jest częścią codziennego życia ośmioletniej Emily Fletcher i jej rodziny mieszkającej w Teksasie. Dziewczynka uczy się strzelać i skórować zwierzęta, a ojciec i starszy brat przygotowują ją do pierwszego polowania. Emily bardzo chce, ale się boi. Czy będzie w stanie przezwyciężyć swoje lęki?Spotkanie: Po filmach odbędzie się rozmowa z artystką i wolontariuszką działającą na rzecz psów – Pamelą Grzelak.Więcej o filmach i bilety: https://mdag.pl/19/pl/warszawa/moviesPackage/OKI-DOKI-blok-2---Relacje-ze Więcej o wydarzeniu: https://mdag.pl/19/pl/warszawa/event/Rodzinne-OKI-DOKI.-Relacje-ze-zwierzetami Pasjonujący dokumentalny thriller. Reżyser przez trzy lata towarzyszy plemieniu Uru-eu-wau-wau w walce o ziemię i przetrwanie. Ich terytorium otoczone jest przez osadników, farmerów i poszukiwaczy cennych minerałów. Wszyscy chcą jednego – wykarczować puszczę.Spotkanie po filmie: Klimat a ludność rdzenna (Climate and indigenous peoples)Ludność rdzenna świadoma silnej zależności od środowiska toczy nierówną walkę o swoje tereny. To aktywiści i aktywistki świadomi konsekwencji eksploatowania zasobów.Goście: Kamil Wyszkowski - wieloletni pracownik ONZ, Dominika Lasota - Młodzieżowy Strajk KlimatycznyProwadzący: Patryk Strzałkowski - dziennikarz portalu Gazeta.pl, autor reportażyWięcej o filmie i bilety: https://mdag.pl/19/pl/warszawa/movie/The-Territory Więcej o wydarzeniu: https://mdag.pl/19/pl/warszawa/event/Debata%253A-Klimat-a-ludnosc Jeden z pięciu filmów na MDAG 2022 poruszający tematykę Ukrainy. Florian to ukraiński Leonardo da Vinci. Florian założył, że musi dożyć 90-ciu lat, bo oprócz walki o przyszłość spodka, jednej z architektonicznych ikon Kijowa, ma też kilka innych spraw do załatwienia na tym i… z tym światem.Po filmie odbędzie się spotkanie z reżyserem Oleksiyem Radynskim.Więcej o filmie i bilety: https://mdag.pl/19/pl/warszawa/movie/Infinity-According-to Ten rewolucyjny film powstał w całości w wirtualnej rzeczywistości. Reżyser przez dwa lata dokumentował podróż po VRChacie, który jest społeczną platformą wirtualnej rzeczywistości.W tym równoległym świecie każdy może być kim chce. Reżyser trafnie wybiera swoich bohaterów spośród użytkowników, którzy rozkwitają na nowo w VR i przekraczają swoje ograniczenia w świecie, w którym wszystko jest możliwe.Spotkanie po filmie: Czy czujesz tak jak Twój awatar? Spotkanie z reżyserem i bohaterką filmu.Więcej o filmie i bilety: https://mdag.pl/19/pl/warszawa/movie/We-Met-In-Virtual Więcej o wydarzeniu: https://mdag.pl/19/pl/warszawa/event/Czy-czujesz-tak-jak-Twoj Rzeki od zawsze kształtowały Ziemię, przepływały przez kontynenty, rzeźbiły krajobraz, a także nasze potrzeby, kultury i sny. Te arterie świata są tętnicami ludzkości – bogatym źródłem życia, bez którego człowiek, zwierzęta i rośliny szybko by wyginęły. Film jest spojrzeniem z lotu ptaka na związek ludzkości z rzekami. Zabiera nas w podróż w czasie i przestrzeni, pokazując rzeki w niespotykanej skali i z niezwykłej perspektywy.Więcej o filmie i bilety: https://mdag.pl/19/pl/warszawa/movie/River Film o "dojrzewaniu do złotego wieku". Oglądamy zespół taneczny seniorek z Florydy, które pragną udowodnić, że wiek to tylko liczba. Tańczące jednorożce mają zjawiskowy makijaż i kostiumy, świetną choreografię i zachwycają osobowością, entuzjazmem i miłością do życia. Za sprawą szczerych rozmów film ukazuje wyzwania kobiet po sześćdziesiątce.Po filmie odbędą się warsztaty taneczne dla seniorówTaniec pomaga odzyskać dobrą sprawność fizyczną, pomaga zwalczać stres i przyczynia się do wydzielania endorfin – hormonów szczęścia. A te wydzielają się w podobny sposób niezależnie od wieku. Dlatego tegoroczny festiwal Millennium Docs Against Gravity otwiera parkiet dla seniorów i seniorek!Więcej o filmie: https://mdag.pl/19/pl/warszawa/movie/Calendar-Girls Więcej o warsztatach: https://mdag.pl/19/pl/warszawa/event/Warsztaty-taneczne-dla Transpłciowego Jasona poznajemy, gdy w urzędzie zmienia swoje imię. Ma 21 lat i misję życiową. W wieku 16 lat, na skraju samobójstwa, trafił do państwowej instytucji stałego pobytu. Nabawił się tam wyłącznie kolejnych traum, z których wyszedł dzięki głębokiej codziennej terapii. Reżyserka (autorka pokazywanych na MDAG filmów "Alicia" i "Wyrzutki") delikatnie i z wyczuciem pokazuje Jasona nie tylko jako ofiarę przemocy, ale także jako aktywistę, który chce ocalić innych od cierpienia.Po filmie odbędzie się debata "Misja Trans. Debata po pokazie filmu "Jason"Są w różnym wieku, mają odmienne zainteresowania, wykształcenie, pracują w różnych zawodach, studiują. A jednak łączy ich wiele – transpłciowość. Razem z Mają Heban spojrzą na labirynt doświadczeń, z jakim mierzą się osoby transpłciowe w Polsce. Gośćmi będą Maja Heban, transpłciowa aktywistka i publicystka, pisała w Noizz i Replice oraz Piotr Jacoń, dziennikarz TVN 24. Autor m.in. reportażu o rodzicach osób transpłciowych Wszystko o moim dziecku oraz cyklu rozmów Bez polityki. Autor książki "My, trans".Więcej o filmie: https://mdag.pl/19/pl/warszawa/movie/Jason Więcej o debacie: https://mdag.pl/19/pl/warszawa/event/Debata%253A-Misja Dunstan Bruce, jeden z liderów legendarnej Chumbawamby, opowiada o historii zespołu, stworzonego w latach 80. XX wieku przez grupę nastolatków z Leeds, zafascynowanych anarchizmem. Film jest nostalgiczną wyprawą, ubarwioną wspaniałymi archiwami, dokumentującymi szalone wybryki zespołu, ale także namysłem nad drugą połową życia – gdy nie ma się już sił stać na barykadzie, a do głosu dochodzą młodsze roczniki, z zupełnie nowymi pomysłami. Skąd w takim momencie czerpać energię do działania?Po filmie odbędzie się spotkanie z reżyserką i bohaterem.Więcej o filmie: https://mdag.pl/19/pl/warszawa/movie/I-Get-Knocked Florian to ukraiński Leonardo da Vinci, który tworzył instrumenty smyczkowe i łączył siedem barw natury z siedmioma tonalnościami muzyki.Poznajemy go, gdy z grupą entuzjastów walczył o przyszłość swojego spodka, jednej z architektonicznych ikon Kijowa. Spodek ma stracić swoje założenie architektoniczne i stać się ozdobą największego centrum handlowego w stolicy Ukrainy. Florian założył, że musi dożyć 90-ciu lat, bo oprócz tej walki ma też kilka innych spraw do załatwienia na tym i… z tym światem.Po filmie odbędzie się spotkanie z twórcami.Więcej o filmie: https://mdag.pl/19/pl/warszawa/movie/Infinity-According-to Film pozwala się nam zanurzyć w muzycznym klimacie lat 80. XX wieku – czasach rozkwitu dyskotek, w których miliony Europejczyków bawiło się przy wciągającej, syntetycznej muzyce, z mniej lub bardziej dziwnymi angielskimi słowami piosenek. Elektroniczne rytmy i wizjonerskie wideoklipy to cechy italo disco, balansującego między nowatorstwem, jakością i kiczem. Nurt narodził się we Włoszech, otrzymał nowe artystyczne impulsy w Niemczech i w efekcie cała planeta tańczyła do tych rytmów.Po filmie odbędzie się spotkanie z reżyserem.Więcej o filmie: https://mdag.pl/19/pl/warszawa/movie/Italo-Disco.-The-Sparkling-Sound-of-the