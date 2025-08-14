Newsy Filmy Leonardo DiCaprio najbardziej żałuje, że nie zagrał aktora porno
Leonardo DiCaprio najbardziej żałuje, że nie zagrał aktora porno

Leonardo DiCaprio najbardziej żałuje, że nie zagrał aktora porno
Czego może żałować jeden z największych i najważniejszych aktorów swojego pokolenia? Jak się okazuje, tego co wszyscy: niewykorzystanych okazji. Tak przynajmniej donoszą dziennikarze portalu Deadline, cytując niedawno odbytą rozmowę z Leonardo DiCaprio. Aktor przyznaje w niej, że do dziś najmocniej wyrzuca sobie nieprzyjęcie roli... aktora porno.

W trakcie niedawnego wywiadu promującego nadchodzący film "Jedna bitwa po drugiej" Paula Thomasa Andersona, wcielający się w główną rolę Leonardo DiCaprio postanowił cofnąć się do jednego z poprzednich projektów tego wybitnego reżysera. Przyznał, że decyzją, której najbardziej żałuje w swojej karierze, jest odrzucenie roli Dirka Digglera z filmu "Boogie Nights" z 1997 roku. Ostatecznie w postać gwiazdy przemysłu dla dorosłych wcielił się z sukcesem Mark Wahlberg

227254_4.13.jpeg


Powiem to także tutaj: najbardziej w swojej karierze żałuję tego, że nie zrobiłem "Boogie Nights". To był przełomowy film mojego pokolenia. Ale nie wyobrażam sobie nikogo poza Markiem w tej roli. Kiedy w końcu obejrzałem ten film, od razu poczułem, że to arcydzieło. To ironiczne, że to ty zadajesz to pytanie, ale taka jest prawda – powiedział aktor w rozmowie z samym Paulem Thomasem Andersonem dla magazynu Esquire. 

Tym ciekawsze, że "Boogie Nights" swoją premierę miało w tym samym roku, co przełomowy z perspektywy kariery DiCaprio "Titanic", zapewniający aktorowi jego drugą nominację do Złotego Globu oraz stałe miejsce na pierwszych stronach gazet całego świata. 28 lat później DiCaprio w końcu spełni swoją ambicję, wcielając się w główną rolę w najnowszej produkcji Paula Thomasa Andersona. Na prowokacyjne pytanie, dlaczego tak długo trzeba było na to czekać, aktor opowiedział:

Wiem, że "Jedna bitwa po drugiej" leżała na twoim biurku od dawna. To była osobista historia, a przy tym bardzo aktualna w kontekście świata, w którym dziś żyjemy. Ostatecznie jednak decyzja o tym, by wziąć udział w tym filmie, była dość prosta: od około dwudziestu lat chciałem z tobą pracować, Paul. Spodobał mi się pomysł na tego bohatera — wypalonego rewolucjonistę, który próbuje zapomnieć o swojej przeszłości; zniknąć i wieść w miarę normalne życie, wychowując córkę.

"Jedna bitwa po drugiej" – zwiastun filmu


