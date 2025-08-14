Leonardo DiCaprio najbardziej żałuje, że nie zagrał aktora porno

Czego może żałować jeden z największych i najważniejszych aktorów swojego pokolenia? Jak się okazuje, tego co wszyscy: niewykorzystanych okazji. Tak przynajmniej donoszą dziennikarze portalu Deadline, cytując niedawno odbytą rozmowę z Leonardo DiCaprio. Aktor przyznaje w niej, że do dziś najmocniej wyrzuca sobie nieprzyjęcie roli... aktora porno.
W trakcie niedawnego wywiadu promującego nadchodzący film "Jedna bitwa po drugiej
" Paula Thomasa Andersona
, wcielający się w główną rolę Leonardo DiCaprio
postanowił cofnąć się do jednego z poprzednich projektów tego wybitnego reżysera. Przyznał, że decyzją, której najbardziej żałuje w swojej karierze, jest odrzucenie roli Dirka Digglera z filmu "Boogie Nights
" z 1997 roku. Ostatecznie w postać gwiazdy przemysłu dla dorosłych wcielił się z sukcesem Mark Wahlberg
. Powiem to także tutaj: najbardziej w swojej karierze żałuję tego, że nie zrobiłem "Boogie Nights". To był przełomowy film mojego pokolenia. Ale nie wyobrażam sobie nikogo poza Markiem w tej roli. Kiedy w końcu obejrzałem ten film, od razu poczułem, że to arcydzieło. To ironiczne, że to ty zadajesz to pytanie, ale taka jest prawda
– powiedział aktor w rozmowie z samym Paulem Thomasem Andersonem
dla magazynu Esquire.
Tym ciekawsze, że "Boogie Nights
" swoją premierę miało w tym samym roku, co przełomowy z perspektywy kariery DiCaprio
"Titanic
", zapewniający aktorowi jego drugą nominację do Złotego Globu
oraz stałe miejsce na pierwszych stronach gazet całego świata. 28 lat później DiCaprio
w końcu spełni swoją ambicję, wcielając się w główną rolę w najnowszej produkcji Paula Thomasa Andersona
. Na prowokacyjne pytanie, dlaczego tak długo trzeba było na to czekać, aktor opowiedział: Wiem, że "Jedna bitwa po drugiej" leżała na twoim biurku od dawna. To była osobista historia, a przy tym bardzo aktualna w kontekście świata, w którym dziś żyjemy. Ostatecznie jednak decyzja o tym, by wziąć udział w tym filmie, była dość prosta: od około dwudziestu lat chciałem z tobą pracować, Paul. Spodobał mi się pomysł na tego bohatera — wypalonego rewolucjonistę, który próbuje zapomnieć o swojej przeszłości; zniknąć i wieść w miarę normalne życie, wychowując córkę.