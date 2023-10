2. sezon serialu "Loki" od dziś w Disney+

O serialu "Loki"

Zwiastun 2. sezonu serialu "Loki"

Dziś na platformie Disney+ zadebiutował drugi sezon serialu. Pierwszy sezon jest najchętniej oglądaną serialową produkcją Marvela na platformie Disney+. Kolejne odcinki będą pojawiać się co tydzień.Drugi sezon serialu Marvela rozpoczyna się po wydarzeniach z szokującego finału pierwszego sezonu, gdzie Loki musiał stanąć do walki o przetrwanie Agencji Ochrony Chronostruktury. Teraz wraz z Mobiusem, Łowcą B-15 i zespołem nowych oraz powracających postaci Loki przemierza wielkie i niebezpieczne multiwersum w poszukiwaniu Sylvie, Sędzi Renslayer i Miss Minutes. Przy okazji pozna, co tak naprawdę znaczy wolna wola.Gwiazdami drugiego sezonu serialu Marvela są: Tom Hiddleston Reżyserami sześciu odcinków drugiego sezonu są: Justin Benson Aaron Moorhead , Dan DeLeeuw oraz Kasra Farahani . Głównym scenarzystą jest Eric Martin Pierwszy trailer 2. sezonu pobił rekord Disney+. Obejrzało go 80 milionów razy, co jest rekordem w zakresie wszystkich zwiastunów seriali Disney+.