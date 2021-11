Najlepsze filmy o hakerach. Top 15 filmów, które warto obejrzeć

Jedna z pozycji, która przecierała komputerowe szlaki w kinie: zarówno krążącą wokół komputerów fabułą, jak i przełomowymi efektami specjalnymi. Haker Kevin Flynn ( Jeff Bridges ) zostaje przeniesiony do wnętrza systemu komputerowego i zmuszony, by walczyć o życie w serii niby-gladiatorskich wyzwań. Jego jedyną nadzieją jest program komputerowy. " TRON " to dziś przede wszystkim rzut oka w przeszłość: ogląda się go w trybie retro, wspominając lata 80., gdy dzisiejsza skomputeryzowana codzienność była jeszcze sferą science-fiction. Ale to też marzenie każdego gracza wideo: wejść do świata gry i pokonać ją od środka.