Alfre Woodard w obsadzie nowego "Miasteczka Salem"

Nominowana do Oscara Alfre Woodard (" Ojcostwo ", " Luke Cage ") dołącza do obsady "Miasteczka Salem", filmowej adaptacji książki Stephena Kinga.Fabuła powieści opowiada o pisarzu Benie Mearsie (w tę rolę wcieli się Lewis Pullman), powracającym do rodzinnego miasteczka Jerusalem w poszukiwaniu inspiracji. Okazuje się jednak, że nad miastem ciąży klątwa, z którą będzie musiał zmierzyć się główny bohater. Woodard zagra postać doktor Cody, pomagającej w walce ze złem. Oprócz niej, w filmie pojawią się Makenzie Leigh Projekt powstaje dla studia New Line. Za kamerą stanie Gary Dauberman , który jest także autorem scenariusza. Jednym z producentów jest James Wan , odpowiedzialny za filmy z serii " Obecność ".