Nie pozbędziecie się go! Poltergeist znów będzie straszył! Na Amazonie!

Amazon odświeża "Ducha". Co wiemy o nowym projekcie?

Zwiastun filmu "Poltergeist" z 2015 roku

Jak podaje portal Variety, Amazon MGM Studios planuje. Projekt jest jednak na bardzo wczesnym etapie rozwoju i nie ma nawet scenarzysty. Nie wiadomo więc, jak bardzo powiązany z oryginałem będzie to serial. Na razie wiadomo jedynie tyle, że akcja show ma się rozgrywać w tym samym świecie.Była to historia szczęśliwej rodziny, której marzenia o domu właśnie się spełniły. Niestety sielanka nie trwała długo. W kuchni bez niczyjej pomocy przesuwają się krzesła, drzewo w czasie burzy próbuje zjeść chłopca, a mała dziewczynka zostaje wciągnięta przez telewizor. Przerażeni rodzice wzywają parapsychologów, którzy stwierdzają, że dom nawiedzany jest przez ducha. Ale prawda jest bardziej makabryczna...okazał się kultowym fenomenem. Nic więc dziwnego, że w latach 80. powstały jeszcze. W obu zagrała znana z oryginału Heather O'Rourke Marka została ponownie wskrzeszona pod koniec lat 90., kiedy to na potrzeby Showtime powstał serial. Rozbudowano w nim mocno mitologię świata i skupiono się na tytułowej organizacji The Legacy, której zadaniem była ochrona ludzkości przed paranormalnymi zagrożeniami. Serial cieszył się wystarczająco dużą popularnością, by przetrwać cztery sezony,W 2015 roku MGM spróbowało odświeżyć markę w kinie. W filmiepojawiły się gwiazdy: Sam Rockwell Jared Harris . Niestety nowa wersja nie zyskała uznania widzów i na tym próby odświeżenia marki zakończyły się.Czy Amazon odniesie sukces? Czas pokaże.