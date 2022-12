Amber Heard vs Johnny Depp: wyrok będzie cofnięty?

Prawnicy Amber Heard kwestionują wyrok

Heard vs Depp - o co chodzi?

Proces Amber Heard Johnny'ego Deppa zakończył się w czerwcu wygraną Deppa . Miesiąc temu aktor złożył swoją formalną apelację, teraz przyszła pora na Heard . Prawnicy aktorki domagają się cofnięcia wyroku bądź nowego procesu, kwestionując sposób, w jaki przeprowadzono rozprawę.Prawnicy Amber Heard krytykują sąd w Viriginii, któremu przewodziła Penney Azcarate, za odrzucenie wartościowych dowodów i uznanie dowodów nieważnych bądź krzywdzących. Heard chce cofnięcia werdyktu, w którym zasądzono Deppowi 10 milionów dolarów odszkodowania., czytamy w oświadczeniu., piszą prawnicy Heard we wniosku. Chodzi o artykuł aktorki opublikowany w Washington Post, w którym przyznaje ona, że była ofiarą przemocy domowej, ale nie wymienia Deppa z nazwiska., dodają prawnicy aktorki. Chodzi o pozew, jaki Depp wystosował w 2018 roku przeciwko tabloidowi "The Sun", który nazwał go "żonobijcą"., przestrzegają prawnicy Heard Apelacje Deppa Heard zostaną teraz rozpatrzone przez grupę sędziów.Sądowa batalia Heard Deppa zakończyła się w czerwcu werdyktem korzystnym dla aktora. Siedmioosobowa ława przysięgłych orzekła o winie pozwanej, zasądzając powodowi 15 milionów dolarów odszkodowania (10 milionów za straty rzeczywiste i 5 milionów za straty moralne, choć ta ostatnia suma zostanie zmniejszona do limitu 350 tysięcy dolarów obowiązującego w stanie Wirginia) - przypomnijmy, że prawnicy aktora domagali się 50 milionów dolarów zadośćuczynienia. Johnny Depp zarzucał swojej byłej żonie Amber Heard , którą poznał na planie filmu " Dziennik zakrapiany rumem ", zniesławienie i domagał się od niej się 50 milionów dolarów odszkodowania. Sprawa jest pokłosiem brutalnej walki rozwodowej. Bezpośrednio dotyczy jednak felietonu, który Amber Heard opublikowała w 2018 roku na łamach "The Washington Post". Z tekstu wynikało, że jest ofiarą przemocy domowej, której sprawcą był Depp , jej były mąż. W felietonie Heard nazwisko Deppa nigdy nie pada.