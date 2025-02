"Goonies 2" coraz bliżej realizacji! Jest scenarzysta

Kontynuacja "Goonies" w przygotowaniu

Getty Images © Rodin Eckenroth

"Goonies" – zwiastun

O czym opowiada "Goonies"?

Studio Warner Bros. robi duży krok naprzód w sprawie sequela " Goonies ", o którego powstaniu mówi się od trzech dekad.drugiej części familijnego klasyka.Na razie nie znamy szczegółów fabuły nowej odsłony " Goonies ". Nie wiemy też, kto stanie za kamerą. Może będzie to sam Ponciroli? Przypomnijmy, że oryginał wyreżyserowałwedług scenariusza Chrisa Columbusa , a wśród producentów był Steven Spielberg . Czyli poprzeczka jest wysoko.Ledwie dwa tygodnie temu obsada " Goonies " – w tym m.in. Josh Brolin Corey Feldman – zebrała się, by świętować 40. rocznicę premiery filmu. Czy zobaczymy ich wszystkich w kontynuacji?Bohaterami " Goonies " była grupa dzieci, które znajdują starą mapę prowadzącą do legendarnego skarbu piratów. Postanawiają go odnaleźć, żeby spłacić długi rodziców, którym grozi utrata domu. Po drodze spotyka je szereg zwariowanych przygód.Film miał premierę w 1985 roku.