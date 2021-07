Będzie "Armia umarłych 2"

Należące do Zacka Snydera Stone Quarry Productions sformalizowało swoją współpracę z platformą Netflix. Na mocy nowego kontraktu mają powstać liczne projekty filmowe i serialowe.Jednym z nich będzie "Army of the Dead 2", czyli kontynuacja tegorocznego hitu platformy " Armii umarłych ". Scenariusz przygotują autorzy fabuły oryginału: Snyder Na film przyjedzie nam jednak trochę poczekać. Na początku przyszłego roku Snyder ma wejść na plan " Rebel Moon ", który również powstaje dla platformy Netflix.Rozgrywająca się w świece opanowanym przez zombie " Armia umarłych " od samego początku była pozycjonowana jako początek całego uniwersum. Jeszcze w tym roku na platformie zadebiutuje spin-off " Armia złodziei ". Na przyszły rok planowana jest premiera serialu anime