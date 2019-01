BIULETYN: "Star Wars Resistance" dostanie 2. sezon

Disney Channel zamawia drugi sezon serialu animowanego. Premiera planowana jest na jesień. [za: The Hollywood Reporter] Sarah Michelle Gellar będzie jedną z gwiazd i producentką serialu. Projekt powstaje na bazie książki byłej dziennikarki BBC Alice Feeney. Jest to historia Amber Reynolds, która budzi się w szpitalu. Jest sparaliżowana, nie może mówić, ani nawet otworzyć oczu, za to wszystko słyszy, o czym otoczenie nie ma pojęcia. Nie wie też, co się wydarzyło, ale podejrzewa, że jej mąż mógł mieć coś z tym wspólnego. Serial rozgrywać się będzie na kilku płaszczyznach czasowych: obecnie, tydzień przed wypadkiem i 20 lat wcześniej. [za: Deadline]Lauren Tsai dołączyła do obsady trzeciego sezonu serialu. Zagra mutantkę Switch, której umiejętności okażą się kluczowe do realizacji planów Davida Hallera. [za: Variety] Travis Fimmel został gwiazdą serialu stacji TNT, który wyprodukuje firma należąca do Ridleya Scotta . On sam zajmie się reżyserią. Serial będzie opowiadał o parze androidów - Matce i Ojcu - wychowujących ludzkie dzieci na świeżo skolonizowanej planecie. Nowa wspólnota staje na krawędzi upadku wstrząsana konfliktami na tle religijnym. Androidy orientują się, że kontrolowanie wiarą ludzi jest trudnym i zdradliwym zadaniem. [za: Deadline] Betty Gilpin otrzymała propozycję zagrania głównej roli w nowym horrorze studia Blumhouse. Film będzie opowiadał o polowaniu na rednecków, jakie urządzają sobie bajecznie bogaci Amerykanie. [za: That Hashtag Show]