BIULETYN: Będzie mieszanka "Uciekiniera" i "Krwawego sportu"

Universal zamierza wyprodukować film akcji. Autorami scenariusza są Alex Litvak Michael Finch . Szczegóły fabuły nie są znane. Projekt określany jest jako mieszanka Tyler Perry szykuje serial obyczajowy. Będzie to historia czterech czarnoskórych kobiet. Pochodzą z różnych środowisk, łączy je to, że wszystkie są singielkami. [za: The Hollywood Reporter] JoAnna Garcia Swisher zagra jedną z głównych ról w serialu Netfliksa. Zajmie miejsce Monici Potter , która pierwotnie otrzymała angaż pod koniec maja. Będzie to ekranizacja wydanego przez Harlequina romansu Sherryl Woods o perypetiach sercowych i zawodowych trzech kobiet, przyjaciółek od czasów dzieciństwa. [za: Deadline] Sofia Wylie zastanie gwiazdą serialu platformy Disney+. Będzie to historia nastolatki, która próbuje zrealizować marzenie o zostaniu słynną tancerką. [za: Discussing Film]Natflix planuje realizację komedii romantycznejAutorami konspekty są Danny Mackeu i Rebecca Ewing. Szczegóły fabuły nie zostały na razie ujawnione. Projekt określany jest jako połączenie. [za: Deadline]Netflix zamawia film. Będzie to antologia czterech krótkometrażówek, które wyreżyserują pochodzący z Indii: Zoya Akhtar Dibakar Banerjee . [za: The Hollywood Reporter]Platforma Quibi, która będzie prezentować krótkie filmiki i seriale dla użytkowników telefonów komórkowych, zamawia uwspółcześnioną, serialową wersję. Autorem scenariusza jest Guy Branum . Platforma zamawia również serialopowiadający o młodej agentce FBI, która musi połączyć siły z bogatym, dekadenckim 500-letnim wampirem, by powstrzymać zagrażające światu niebezpieczeństwo. Autorem scenariusz jest Terry Matalas . [za: Deadline]