TOP 7: Najlepsze pary "od wrogości do miłości"

Najlepsze pary "od wrogości do miłości"

Andie i Ben

Jon Snow i Ygritte







Margaret i Andrew







Tośka i Michał







Kathleen i Joe







Han Solo i Księżniczka Leia







Elizabeth i Darcy







Mówi się, że od miłości do nienawiści jeden krok. A czy miłość jest możliwa po nienawiści? Kino wielokrotnie udowodniło, że tak. Pary, które początkowo nie darzyły się sympatią, pod wpływem okoliczności zostają zmuszone do rewizji swojego spojrzenia na świat i... drugą osobę. Podobne historie udowadniają, że w miłości nic nie jest ani przesądzone, ani oczywiste. Tak nieoczywistym serialem jest też " To nie ze mną ", który zadebiutował niedawno na kanale Stopklatka. Jego bohaterowie – Tośka i Michał – stoją w dodatku w poprzek stereotypom płciowym utrwalanym na ekranie. Czy taki duet ma więc szansę na porozumienie? Śledzenie ich rozterek może się okazać przyjemną jesienną rozrywką.Poniżej przygotowaliśmy dla Was najciekawsze filmowe i serialowe realizacje motywu "od wrogości do miłości". A wśród nich takie ukochane duety, jak Kathleen i Joe z " Masz wiadomość " czy Jon Snow i Ygritte z " Gry o tron ". Żadna z tych par nie miała łatwo, ale miłość to potężna moc.Nowe odcinki " To nie ze mną " można oglądać w Stopklatce w każdą niedzielę o 17:00. Serial będzie również dostępny w serwisie FilmBox+.Zaczyna się tak: Andie ( Kate Hudson ) to ambitna dziennikarka prowadząca swój kącik porad w magazynie dla pań. W ramach wyzwania ma napisać artykuł o tym, czego mężczyźni nie lubią w kobietach. Żeby to się udało, musi najpierw kogoś w sobie rozkochać, a potem zrobić wszystko, by wybranek czym prędzej od niej uciekł. Jej wybór pada na nieangażującego się w żadne relacje Bena ( Matthew McConaughey ), który zbiegiem okoliczności postanowił udowodnić, że jest w stanie zdobyć serce każdej kobiety. Wyrachowany plan tych dwojga pewnych siebie osób prowadzi jednak do zaskakującego finału. Ben – na przekór irytującemu zachowaniu Andie – zamiast się do niej zniechęcić, zaczyna dostrzegać jej wyjątkowe cechy, natomiast Andie – skupiona początkowo jedynie na swoim zadaniu – zaczyna wątpić w szczęśliwy koniec misji. Ostatecznie oboje udowadniają, że miłość przytrafia się nieoczekiwanie, a gdy już się zdarzy, zmiękczy serce każdego.Ygritte ( Rose Leslie ) to odważna, niezależna i utalentowana łuczniczka. Jako że mieszka na północ od Muru, potrafi sobie poradzić nawet w najtrudniejszych warunkach. Bardzo też ceni sobie swój status wolnej kobiety. W drugim sezonie zostaje schwytana przez Jona Snowa ( Kit Harington ), który dostaje polecenie jej zabicia. Snow się jednak waha, a dziewczyna ucieka. Niedługo potem to właśnie ona dostaje rozkaz zadania śmiertelnego ciosu Snowowi. Przez kolejne dwa sezony ich relacja nabiera skomplikowanego charakteru. Choć rodzi się między nimi uczucie, okoliczności, w jakich się znaleźli, nie dają im szansy na happy end. Mimo tragicznego finału wspomnienie ich miłości powraca w kolejnych odcinkach. Dobra wiadomość jest natomiast taka, że wcielający się w Ygritte i Snowa Rose Leslie Kit Harington w prywatnym życiu stworzyli szczęśliwą parę. Czy życie nie pisze najlepszych scenariuszy?Fabuła " Narzeczonego mimo woli " nie brzmi jak przepis na miłość. Oto bowiem twarda Margaret ( Sandra Bullock ) zajmująca wysokie stanowisko w potężnym wydawnictwie w Nowym Jorku postanawia zmusić swojego bogu ducha winnego asystenta do małżeństwa. Jako spełniona kobieta ma bowiem prawie wszystko – oprócz amerykańskiego obywatelstwa. Zagrożona deportacją po niedopilnowaniu formalności wpada na pomysł, że ślub z Amerykaninem to jedyne rozwiązanie. Tytułowy "Narzeczony mimo woli" ( Ryan Reynolds ) postawiony przed groźbą utraty pracy przystaje na fikcyjną ceremonię. By zachować jednak cień pozorów, zabiera swoją przymuszoną wybrankę na Alaskę, tam chce ją przedstawić rodzicom. Oglądanie, jak tak odmienne charaktery w końcu się do siebie przekonują, to czysta filmowa przyjemność, szczególnie za sprawą humoru i fantastycznych w swoich rolach aktorów. Jak się okazuje, w " Narzeczonym mimo woli " wystarczyła odrobina dobrej woli.Już sam tytuł serialu zapowiada, że ta para będzie miała pod górkę. Trafiamy bowiem do małej miejscowości, gdzie wszyscy wszystko o sobie widzą – czasem nawet więcej niż sami zainteresowani. Na pierwszym planie mamy tutaj Tośkę ( Ada Szczepaniak ), która wbrew stereotypowym obrazom dziewczyn w komediach romantycznych miłości nie szuka i nie ma na nią czasu. Dni spędza na pracy w warsztacie ojca i opiece nad swoimi braćmi. Po drugiej stronie jest on – Michał ( Adrian Zaremba ), młody lekarz, który po przyjęciu oferty pracy w miejscowej przychodzi dopiero się tu sprowadził. Nie dość że ktoś, kto wykonuje tak szacowny zawód, z miejsca staje się dla okolicznych singielek dobrą partią, to Michał jest na dodatek bardzo przystojny. Ale amory mu nie w głowie. Wychowuje bowiem samotnie dwie córki, przed którymi – nietypowo jak na maczystowskie standardy – nie boi się okazywać swoich uczuć i słabości. Nic więc nie zapowiada, że to właśnie oni dostaną szansę na miłość. Szczególnie że poznają się w czasie kolizji. Śledząc ich nietypowe perypetie, łatwo zapomnieć o bożym świecie.Oto dowód nie tylko na to, że od miłości do nienawiści jest bardzo blisko, ale że potrafią wręcz kroczyć w parze. Kathleen ( Meg Ryan ) jest bowiem właścicielką niewielkiej lokalnej księgarni, której zagraża pojawienie się w okolicy oddziału potężnej księgarni sieciowej. Jej właściciel Joe Fox ( Tom Hanks ) natomiast niczego się nie boi. Nowy sklep może dla niego oznaczać jedynie poszerzenie wpływów. Tym czasem Kathleen staje na granicy bankructwa. Szukając pocieszenia, nawiązuje internetową znajomość z tajemniczym mężczyzną. Długie i regularne maile bardzo ich do siebie zbliżają. Dziewczyna nie wie, że jej nowy przyjaciel jest jednocześnie jej największym wrogiem. Brzmi jak sytuacja bez wyjścia. Ale kino nie raz pokazywało nam już, że nie ma takich przeszkód, jakich miłość by nie pokonała. Nie zdradzając zakończenia, wystarczy napisać, że " Masz wiadomość " to jedna z najbardziej wzruszających komedii romantycznych w historii kina.Mamy tu klasyczny przykład: Co ona w nim widziała? Leia Ortega to bowiem nie byle jaka kobieta – jest księżniczką, rewolucjonistką, senatorką, dyplomatką, która bez strachu staje do równej walki z wrogiem. On to nieokrzesany outsider parający się przemytem. Całą jego uwagę pochłania ukochany statek kosmiczny Sokół Millenium, którym podróżuje między galaktykami w towarzystwie swojego jedynego przyjaciela Chewbaki. Na domiar złego Han pozbawiony jest inteligencji emocjonalnej i na każdy przejaw ciepła odpowiada sarkazmem. Leia dostrzega jednak w nim urok, skrzętnie skrywane dobre serce i przykrywające dyskomfort poczucie humoru. Mimo trudnego charakteru Han daje się Lei rozkochać i statecznie oboje stają na ślubnym kobiercu. Choć ich związek nie uchronił się od kłopotów, oboje nigdy nie przestali się kochać.Szukając kinowych przykładów par, które przeszły drogę od nienawiści do miłości, nie da się pominąć klasycznego przypadku Elizabeth Bennet ( Jennifer Ehle ) i Fitzwilliama Darcy'ego ( Colin Firth ) z adaptacji "Dumy i uprzedzenia" Jane Austen . Kiedy Darcy przybywa jako towarzysz bogatego Charlesa Bingleya do posiadłości Netherfield, właściwie nikt nie darzy go sympatią. Trudno polubić bowiem kogoś, kto jest tak ponury i w dodatku zadziera nosa. Kiedy więc Darcy zwraca uwagę na Elizabeth, nic nie wskazuje na pozytywne zakończenie ich znajomości. W czym zdecydowanie nie pomaga ogólna niechęć do niego całej rodziny i rzucane na niego oszczerstwa. Prawda okazuje się jednak silniejsza. Elizabeth dostrzega w Darcym coś, co umykało do tej pory wszystkim – że pod tą odstręczającą fasadą skrywa się romantyczna i wrażliwa dusza. Tak szczerego uczucia, które się ostatecznie między nimi rodzi, nie udaje się nikomu zbagatelizować.