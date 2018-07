BIULETYN: Chiński remake "Humans"

Chińczycy rozpoczęli prace nad własną wersją serialu, który z kolei był angielskojęzyczną wersją skandynawskiego serialu. Gwiazdą jest Stephy Qi . [za: Deadline] Eliza Scanlen dołączyła do obsady, czyli nowej ekranizacji "Małych kobietek", którą wyreżyseruje Greta Gerwig . Prawdopodobnie przypadła jej w udziale rola Beth March. [za: Variety] Kathryn Newton zagra jedną z głównych ról w serialu Netfliksa, który wyreżyseruje Marc Webb . Projekt nie ma jeszcze tytułu i opowie o grupie nastolatków, którzy zostają w tajemniczy sposób przeniesieni do miasteczka do złudzenia przypominającego ich rodzinną miejscowość, ale pozbawioną dorosłych. [za: Deadline} Jenni Konner , twórczynie kultowego serialu, kończą współpracę. {za: The Hollywood Reporter]Stacja Paramount Network zamawia drugi sezon serialu, którego gwiazdą jest Kevin Costner . [za: Deadline] Isabel May zagra główną rolę w niezależnym thrillerze. Film ma zostać nagrany w jednym, 90-minutowym ujęciu. Będzie to historia grupy nastolatek, które podczas Halloween chcą zrobić dowcip stroniącej od reszty dziewczynie mieszkającej po sąsiedzku. Wkrótce tego pożałują, ponieważ zaczną znikać jedna po drugiej. [za: Deadline]Producenci serialu Joel Fields , szykują dla stacji Freeform nowy serial. Projekt nosi tytułi opowiadać będzie o świecie rodeo i ludziach wiążących z nim swoje kariery. [za: Variety] J.J. Abrams wyprodukuje serial komediowy inspirowany dzieciństwem Michaela Ausiello, założyciela portalu TVLine. [za: Deadline]