BIULETYN: Nowy serial o zombie

Popularny cykl Marka Tufozostanie zekranizowany. Zmieni się w serial telewizyjny. Książki opowiadają w humorystyczny sposób o świecie pożartym przez plagę zombie. [za: Deadline] Piper Perabo dołączyła do obsady serialu. Akcja spin-offuosadzona została w Los Angeles Anno Domini 1938. [za: The Hollywood Reporter] Dwayne Johnson został producentem wykonawczym serialu szykowanego dla platformy Quibi. Projekt nosi tytułi będzie komedią o polinezyjskiej rodzinie będącej właścicielami ośrodka wypoczynkowego na Hawajach. Ich życie zostaje wywrócone do góry nogami, kiedy miliarder, który dorobił się na nowych technologiach, postanawia kupić ich ziemię. [za: Variety] Peter Vack dołączyli do obsady serialu komediowego "szykowanego dla platformy HBO Max. Projekt pomyślny jest jako antologia opowiadająca o podróży różnych bohaterów od pierwszej do ostatniej miłości. Fabuła pierwszego sezonu związana będzie z postacią Darby, którą zagra Anna Kendrick . [za: The Hollywood Reporter] Sam Quartin dołączyli do obsady dramatu kryminalnego. Fabuła inspirowana jest prawdziwym przekrętem polegającym na zdobywaniu pieniędzy z ubezpieczeń poprzez naganianie przez dilerów i osoby uzależnione innych alkoholików i narkomanów do zapisywania się do klinik odwykowych. Za każdą przyprowadzoną osobę naganiacze otrzymują sowite wynagrodzenie. [za: Deadline]Village Roadshow wyprodukuje serial telewizyjny. Będzie to ekranizacja książki Ernesta Hemingwaya wydanej w Polsce jakoPóźną jesienią roku 1950 Ernest Hemingway przyjechał do Paryża i zatrzymał się w swym ulubionym hotelu Ritz, położonym w sercu miasta, przy placu Vendome. Przeżył tam niezapomniane chwile po oswobodzeniu miasta spod okupacji niemieckiej, późnym latem 1944 r. Toteż nie zdziwił się wcale, kiedy stary portier przyniósł mu dwa przysypane kurzem kuferki, które przed sześciu laty pisarz pozostawił w hotelowym depozycie. Zdziwił się natomiast, kiedy je otworzył i znalazł tam notatki ze swego pobytu w Paryżu w latach dwudziestych. Zasiadł do odczytywania tych zapomnianych rękopisów i stwierdził, że zawierają bardzo bogaty i żywy po latach materiał obserwacyjny dotyczący wybitnych osobistości życia artystycznego i towarzyskiego w stolicy Francji, która była w tym czasie prawdziwą stolicą światowej sztuki. Przystąpił natychmiast do literackiego opracowania tych notatek - ale odłożył je po paru miesiącach dla innej książki. Dopiero na kilka miesięcy przed śmiercią postanowił nadać książce definitywny kształt. I od tej właśnie pracy śmierć go oderwała. [za: The Hollywood Reporter] Brendan Fehr dołączyli do obsady thrillera. Jest to historia Arthura Bretnika, niestabilnego psychicznie prywatnego detektywa, który prowadzi śledztwo w sprawie tajemniczej śmierci w małym miasteczku Wander. Mężczyzna zaczyna podejrzewać, że zbrodnia ma związek ze spiskiem mającym na celu ukrycie prawdy o przyczynach śmierci jego córki. [za: Deadline]Netflix zamawia nowy serial o dorastaniu. Będzie to historia 15-latki oraz jej 30-letniej matki. Wraz z młodszym bratem przeprowadzają się do małego miasteczka w Nowej Anglii, gdzie chcą zacząć nowe życie. Pierwszy sezon ma się składać z 10 odcinków. [za: The Hollywood Reporter]Jest już w planach pierwszy film o Jeffreyu Epsteinie, finansiście, który molestował własną córkę i brał udział w handlu młodymi kobietami wykorzystywanymi jako prostytutki. 10 sierpnia powiesił się przebywając w więzieniu w Nowym Jorku. Podstawę scenariusza mają stanowić artykuły z "Miami Herald". Producentką będzie Patricia Heaton . [za: Variety]