Barbara Broccoli mówi, że Bond nigdy nie będzie kobietą

Ci, którzy drżeli na myśl o tym, że przyjdzie im kiedyś zobaczyć film o agentce 007, mogą spać spokojnie. W wywiadzie dla magazynu Guardian producentka serii o przygodach słynnego agenta Jej Królewskiej Mości, Barbara Broccoli , wykluczyła, by Jamesa Bonda czekała genderowa rewolucja podobna do tej, jaką przeszedł ostatnimi czasy Doktor Who., powiedziała.Producentka przyznała, że serię o przygodach Bonda trudno nazwać feministyczną, ale, dodała Broccoli Bond może nie zostanie kobietą, ale Broccoli nie wyklucza, że za kamerą któregoś z kolejnych filmów serii stanie reżyserka., powiedziała.Na razie czekamy jednak na 25. część przygód Bonda , którą wyreżyseruje Cary Fukunaga . W roli głównej ponownie Daniel Craig , a premiera 14 lutego 2020.