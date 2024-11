Kto ma szansę zostać nowym Bondem? Producenci serii mają pewną wizję

Getty Images © Gareth Cattermole

Barbara Broccoli Michael G. Wilson

Jaki będzie nowy James Bond?

Daniel Craig w "Casino Royale"

"Nie czas umierać" – ostatni bond z Danielem Craigiem

– powiedziała Broccoli zapytana o nowego Bonda . Wspólnie z Michaelem G. Wilsonem uspokoiła zaniepokojonych:Zgodnie też twierdzą, że nowy agent 007 będzie miał prawdopodobnie około 30 lat, a kolor jego skóry wcale nie musi być biały.Broccoli zwróciła też uwagę, że ktokolwiek przyjmie rolę, będzie musiał być gotowy na pozostanie w niej przez przynajmniej dekadę. I że okres przejściowy, kiedy to widzowie będą się oswajać z nowym wizerunkiem Bonda, jest nieunikniony. Jak dotąd każdy Bond miał początkowo swoich przeciwników. I tak też było w przypadku Daniela Craiga . Ale jednak po " Casino Royale " wielu go pokochało.Nowy Bond oznacza nowe możliwości – zauważył Michael G. Wilson – powiedział.Broccoli i Wilson podkreślają też wyraźnie, że nie tracą z oczu wizji swojego ojca, który mówił:– przytoczyła jego słowa Broccoli.Jak dotąd 25 filmów o Bondzie przyniosło rodzinie Broccolich 7,6 miliarda dolarów w box offisie na cały świecie.Więc jak myślicie? Idris Elba ma szansę na rolę? Czy to jednak będzie Aaron Taylor-Johnson