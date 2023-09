Kto dostanie licencję na reżyserowanie Bonda? Matthew Vaughn? A może... Christopher Nolan?

Matthew Vaughn za kamerą nowego Bonda?

Plotkę ujawnił specjalista od hollywoodzkich przecieków Daniel Richtman. Jego zdaniem Matthew Vaughn jest "topowym" wyborem do wyreżyserowania nowego filmu o agencie 007.Nazwisko Vaughna wypływało już w temacie Bonda kilkakrotnie, ale reżyser mówił w wywiadach, że nie robi sobie nadziei., powiedział w wywiadzie z 2021 roku.Jego zapowiadany na przyszły rok thriller " Argylle " to historia powieściopisarza z amnezją, który zaczyna odzyskiwać pamięć i uświadamia sobie, że kiedyś był światowej klasy szpiegiem. W roli głównej: Henry Cavill Podobno miały już odbyć się pierwsze rozmowy z reżyserem, ale negocjacje zostały wstrzymane ze względu na strajk scenarzystów w Hollywood.Pytanie, więc, czy Barbara Broccoli byłaby skłonna oddać stery reżyserowi?Co ciekawe, według źródła, na które powołuje się portal World of Reel, Vaughn nie jest nawet na liście potencjalnych kandydatów. I bądź tu mądry. Której plotce wierzyć?