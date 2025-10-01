Walton Goggins w Fallout 76! Widzieliśmy nowe DLC

"Fallout 76" nie zwalnia tempa! Podczas prezentacji najnowszego rozszerzenia Burning Springs mogliśmy zobaczyć nie tylko fragmenty rozgrywki, ale także kulisy sesji nagraniowej Waltona Gogginsa. Aktor, który w serialu Prime Video wciela się w Ghula, przenosi swoją ikoniczną postać bezpośrednio do gry! To pierwszy raz, gdy telewizyjny "Fallout" tak wyraźnie splata się ze światem wirtualnym, a sam Goggins dostarcza autentycznego klimatu prosto z serialu.
Bethesda od kilku lat konsekwentnie rozwija swoją sieciową odsłonę serii, a gracze dostali już całą serię dużych aktualizacji:
• Wastelanders
(2020) – przełomowy dodatek, który wprowadził do gry ludzkich NPC i mocno ożywił pustkowia Appalachów. To tutaj zaczęły się pierwsze większe opowieści fabularne.
• Steel Dawn
(2020) – pierwsza część historii Bractwa Stali, która wprowadziła nową linię fabularną i rozbudowała lore frakcji.
• Steel Reign
(2021) – kontynuacja wątku Bractwa, pozwalająca graczom podejmować moralne wybory, które kształtowały przyszłość organizacji.
• Expeditions: The Pitt
(2022) – powrót do kultowego Pittsburgha znanego z "Fallout 3
", gdzie gracze ruszali na wyprawy poza granice Appalachów.
Każde z tych rozszerzeń pokazywało, że Bethesda nie zamierza porzucać "Fallouta 76
" – przeciwnie, ciągle rozwija jego świat i oferuje nowe atrakcje społeczności.
Nadchodzące Burning Springs to największe rozszerzenie "Fallouta 76
" od czasów Wastelanders. Tym razem gracze opuszczą Appalachy i wyruszą do postnuklearnego Ohio – suchego, osmalonego regionu pełnego niebezpieczeństw.
Na graczy czekają:
• Nowe frakcje i postacie, w tym charyzmatyczny supermutant Król Rdzy.
• System zleceń od Ghula – to właśnie Walton Goggins
w roli znanej z serialu postaci rozdaje kontrakty łowcom nagród. Nie zabraknie nagród, unikatowej broni i klimatu znanego z serialu.
• Nowe lokacje, wydarzenia i warsztaty, które zapewnią setki godzin zabawy.
• Radodziki – dzikie stworzenia, które można… oswoić i zabrać do swojego C.A.M.P.
• Nowe mechaniki i sprzęt, w tym uzbrojenie inspirowane serialowym Ghul’em.
• Rozszerzone aktywności dla wszystkich typów graczy – zarówno nowych, jak i weteranów pustkowi.
Premiera Burning Springs zaplanowana jest na grudzień 2025 roku i trafi na wszystkie platformy, w tym Xbox Game Pass i PlayStation Plus Extra. To kolejny dowód, że wsparcie dla "Fallouta 76
" nie słabnie – wręcz przeciwnie, gra rozwija się z roku na rok, a teraz dodatkowo czerpie inspiracje z ogromnego sukcesu serialu Prime Video. Wygląda na to, że przed fanami serii czeka naprawdę gorąca zima w Ohio.