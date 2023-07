Box Office Świat: Barbie i Oppenheimer zatrzymują Chiny

Zwiastun filmu "Barbie"

Najbardziej kasowe premiery 2023 roku bez Ameryki



pobiła wszelkie oczekiwania notując absolutnie fenomenalne otwarcie. Film zarobił w weekend, a od środowej premiery aż 182 mln. Jest to najlepsze otwarcie produkcji Warner Bros., która nie jest częścią którejś z ich licznych marek. Jeśli chodzi o produkcje z Hollywood, totrafiła do 69 krajów świata. W 55 była numerem jeden (przegrała m.in. w Chinach, gdzie zajęła piąte miejsce). W 18 krajach uzyskała najlepsze otwarcie roku, a w 16 najlepsze otwarcie WB.Rynkami, które przyniosły największe wpływy, są: Wielka Brytania (22,9 mln dolarów), Meksyk (22,3 mln), Brazylia (15,9 mln), Australia (14,6 mln), Hiszpania (9,9 mln), Francja (9,8 mln), Chiny (8,6 mln) i Włochy (8,2 mln).Efektzadziałał także na świecie.zarobił w weekend, a od środowej premiery 93,7 mln dolarów. Tylko druga i trzecia część trylogii o Batmanie dały Christopherowi Nolanowi lepsze otwarcia.trafił do kin w 78 krajach. W 36 osiągnął najlepsze otwarcia w karierze Nolana. Zaś w Indiach jest to już w ogóle najbardziej kasowy jego film.Najlepsze otwarciazaliczył w tych krajach: Wielka Brytania (13,3 mln dolarów), Indie (7 mln), Francja (6,6 mln), Niemcy (6,4 mln), Australia (6,3 mln), Meksyk (4,5 mln), Arabia Saudyjska (3,9 mln) oraz Hiszpania (3,5 mln).kompletuje podium z kwotą. Widowisko zaliczyło mocny spadek, który nieco zamortyzowała Japonia. Tam film dopiero teraz trafił do kin i na dzień dobry zgarnął 7,9 mln dolarów. To otwarcie lepsze o 1/4 w porównaniu do. Po 12 dniach w kinachma już na świecie ćwierć miliarda dolarów. Globalnie jego wpływy wynoszą prawie 371 milionów.Dopiero na czwartym miejscu zadebiutowała najgorętsza chińska nowość tygodnia, spektakularne baśniowe widowisko(Creation of the Gods I: Kingdom of Storms). Pierwsza częśćrozczarowała i w weekend otwarcia zarobiła tylko. Film miał premierę w czwartek, więc w sumie ma na swoim koncie 56,6 mln dolarów.O mały włos w Chinach doszłoby do sporej niespodzianki. Zabrakło naprawdę niewiele, by podczas swojego trzeciego weekendu w kinachzajęła pierwsze miejsce. Ostatecznie animacja zarobiła. W naszym zestawieniu daje to piąte miejsce. Łączne wpływy filmu wynoszą 176,8 mln dolarów.Szósta pozycja u nas przypadła drugiej z chińskich nowości,(Advancing of ZQ). Ta komedia fantasy łącząca film aktorski z komputerową animacją zarobiła w ciągu pierwszych trzech dni wyświetlania w kinachI pozostajemy w Chinach. Siódma lokata należy do(Never Say Never). Film zarobił w weekendi z łączną kwotą w wysokości 274,9 mln dolarów trafił do dziesiątki najbardziej kasowych premier tego roku.Kolejna hollywoodzka produkcja znalazła się dopiero na miejscu ósmy. To animacja, która oparła się inwazji Barbenheimera i zarobiła znakomite. Film stał się prawdziwym fenomenem w Korei Południowej, gdzie właśnie pokonałi został najbardziej kasową produkcją Pixara.Z piątej na dziewiątą lokatę spadł z kolei horror. W czasie drugiego weekendu w kinach na świecie film zarobił. Daje to w sumie 84,8 mln dolarów. Po dodaniu wpływów z Ameryki otrzymamy kwotę 155,8 mln dolarów.Pierwszą dziesiątkę zamyka, który o to miejsce zacięcie walczył z dwiema chińskimi produkcjami. Widowisko LucasFilm zarobiło w weekend już tylko, co daje łącznie 176 mln dolarów, a globalnie 335 mln.