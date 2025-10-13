Box Office USA: Fatalny start nowości. Amerykanie odpuścili sobie kino w długi weekend

Amerykanie mają kolejny długi weekend związany z poniedziałkowym Dniem Kolumba. Wydawać by się mogło, że będzie to idealny pretekst do wybrania się do kina. Mimo jednak masy nowości widzów było jak na lekarstwo. Żadna z dużych premier nie przyciągnęła widzów, czego efektem jest kilka bolesnych klap finansowych.
Najbardziej spektakularną porażką okazał się "Kiss of the Spider Woman"
, czyli adaptacja broadwayowskiego musicalu, który z kolei inspirowany był queerowym filmem z lat 80. "Pocałunek kobiety pająka
". Nie pomogła obecność Jennifer Lopez w obsadzie. Film zarobił w okolicach miliona dolarów i nie znalazł się nawet w pierwszej dziesiątce. Chyba nikogo nie zaskoczy fakt, że jest to film LIonsgate'u. To może być najgorszy rok w historii studia.
Niewiele lepiej wypadł lider weekendowego notowania "Tron: Ares"
. Kosztowne widowisko Disneya zarobiło w weekend tylko 33,5 mln dolarów. Przy słabiutkiej konkurencji to wystarczyło do jej pokonania, jednak budżet szacowany na 180 milionów dolarów oznacza, że mamy do czynienia z finansową porażką. Powtarza się więc sytuacja z filmem "Tron: Dziedzictwo
", który przy 200-milionowym budżecie zarobił na dzień dobry tylko 44 miliony dolarów.
Widowisko zresztą startuje z poziomu dużo niższego od oczekiwań. Prognozy mówiły o otwarci na poziomie 45 milionów. Co ciekawe, ci, którzy film widzieli, są raczej z niego zadowoleni. W CinemaScore otrzymał ocenę B+. Wydaje się jednak, że nawet przy polecaniu go znajomym "Tron: Ares"
nie ma szans zarobić w Stanach nawet 100 milionów dolarów.
Filmy 2025 roku z wpływami powyżej 100 mln dolarów
*Niektóre źródła podają 225 mln
|#
|Tytuł
|zarobił w sumie
|otwarcie
|liczba kin
|premiera
|VOD
|budżet
|1
|Minecraft: Film
|$423,9
|$162,8
|4,289
|4.04
|13.05
|$150
|2
|Lilo & Stitch
|$423,8
|$146,0
|4,410
|23.05
|22.07
|$100
|3
|Superman
|$354,2
|$125,0
|4,275
|11.07
|15.08
|$364*
|4
|Jurassic World: Odrodzenie
|$339,6
|$92,0
|4,324
|2.07
|5.08
|$180
|5
|Grzesznicy
|$278,6
|$48,0
|3,347
|18.04
|3.06
|$90
|6
|Fantastyczna 4: Pierwsze kroki
|$274,2
|$117,6
|4,125
|25.07
|23.09
|$200
|7
|Jak wytresować smoka
|$263,0
|$84,6
|4,373
|13.06
|15.07
|$150
|8
|Kapitan Ameryka: Nowy wspaniały świat
|$200,5
|$88,8
|4,105
|14.02
|15.04
|$380
|9
|Mission: Impossible—The Final Reckoning
|$197,4
|$64,0
|3,861
|23.05
|19.08
|$400
|10
|Thunderbolts*
|$190,3
|$74,3
|4,330
|2.05
|1.07
|$180
|11
|F1: Film
|$189,5
|$57,0
|3,732
|27.06
|22.08
|$300
|12
|Obecność 4: Ostatnie namaszczenie
|$172,4
|$84,0
|3,802
|5.09
|7.10
|$55
|13
|Zniknięcia
|$151,1
|$43,5
|3,631
|8.08
|9.09
|$38
|14
|Oszukać przeznaczenie: Więzy krwi
|$138,1
|$51,6
|3,523
|16.05
|17.06
|$50
|15
|Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle
|$128,6
|$70,6
|3,342
|12.09
|-
|$20
Bez zachwytów jest też w siedzibie Paramountu. Channing Tatum
nie okazał się magnesem przyciągającym widzów do kin. "Urodzony rabuś"
zarobił na otwarcie tylko 8 milionów dolarów. Na szczęście dla studia to mimo wszystko oznacza, że film straty nie przyniesie. Jego budżet szacowany jest bowiem tylko na 17 milionów dolarów.
Chrześcijańska widownia także odpuściła sobie kina w miniony weekend. Nowa propozycja należącego do Sony studia Affirm "Soul on Fire"
była w stanie zarobić zaledwie 3 miliony dolarów. Na szczęście Affirm tworzy filmy za naprawdę niewielkie budżety, więc koniec końców w tym przypadku kinowa dystrybucja powinna przynieść niewielki, ale jednak zysk.
Box Office USA: 10-12 października 2025
*wynik otwarcia z samego weekendu
| #
|Tytuł
|zarobił w weekend
|zarobił w sumie
|tyg. na ekranie
|kina
|1
|Tron: Ares" (NOWOŚĆ)
|$28,7*
|$33,5
|1
|4000
|2
|Urodzony rabuś (NOWOŚĆ)
|$7,0*
|$8,0
|1
|3362
|3
|Jedna bitwa po drugiej (-1)
|$6,68
|$54,5
|3
|3127
|4
|Koci domek Gabi: Film
|$3,35
|$26,43
|3
|3049
|5
|Soul on Fire (NOWOŚĆ)
|$2,43*
|$3,0
|1
|1720
|6
|Obecność 4: Ostatnie namaszczenie (-1)
|$2,94
|$172,44
|6
|2334
|7
|Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle (-1)
|$2,25
|$128,64
|5
|1834
|8
|Smashing Machine (-5)
|$1,8
|$9,81
|2
|3321
|9
|Strangers 2 (-1)
|$1,55
|$13,5
|3
|1878
|10
|Good Boy (-1)
|$1,36
|$4,86
|2
|1650
Najbliższy weekend znów będzie obfitował w nowości. Lionsgate spróbuje przerwać fatalną passę komedią z Keanu Reevesem "Anioł stróż"
. Universal ma horror "Czarny telefon 2"
. Amazon wprowadzi film Luki Guadagnino "Po polowaniu"
. Angel Studio ma film na faktach o nastolatkach organizujących ruch oporu w III Rzeszy "Truth & Treason"
. Będzie też animacja "Szybcy i sprytni"
oraz wznowienie kultowych "Ogni św. Elma"
.