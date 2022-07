Box Office USA: Thor pokonany. "Nie!" nowym numerem jeden

Filmy 2022 roku z wpływami powyżej 100 mln dolarów



Box Office USA 22-24 lipca Top 10



W siedzibie Universal Pictures szampan zapewne leje się strumieniami. I nie ma się czemu dziwić. Wytwórnia została drugim studiem w tym roku, którego filmy w amerykańskich kinach zarobiły co najmniej miliard dolarów. Na koniec tygodnia szacuje się, że łączne wpływy studia wyniosą 1,04 mld dolarów. Wcześniej granicę miliarda pokonał Paramount Pictures (obecnie ma 1,08 mld dolarów).Jednym z filmów, które pomogły Universal Pictures w osiągnięciu miliarda, jest nowość tego tygodnia, czyli horror " Nie! ". Filmowi nie udało się co prawda osiągnąć oczekiwanych przez wytwórnię 50 milionów dolarów, ale 44 miliony to wynik i tak wystarczający, by studio miało się czym chwalić. Jest to bowiem najlepszy start filmu na bazie oryginalnego pomysłu od marca 2019 roku i premiery " To my ", także nakręconego przez Jordana Peele'a Kolejnym tytułem, który mocno zapracował na miliard Universal Pictures, jest animacja " Minionki: Wejście Gru ". Film wciąż sprzedaje się świetnie, ale nie aż ta dobrze, by utrzymać pozycję lidera, jeśli chodzi o cały cykl. Ma bowiem na koncie 297,9 mln dolarów. W tym samym czasie w 2013 roku " Minionki rozrabiają " zgarnęły 306,8 mln dolarów. Top Gun: Maverick " tymczasem wciąż przyciąga widzów do kina. Jego wpływy w porównaniu z ubiegłym weekendem spadły zaledwie o 19% i wyniosły 10 milionów dolarów. To wciąż pozwala widowisku z Tomem Cruise'em pozostawać w pierwszej piątce.Na podobnie "długie nogi" nie może liczyć " Thor: Miłość i grom ". Widowisko Marvela znów zanotowało ponad 50-procentowy spadek. I jak tak dalej pójdzie, to wkrótce będzie mieć weekendowe wpływy niższe od będących w kinach o tydzień dłużej " Minionków ". Film nie ma już szans, by trafić choćby na chwilę na podium najbardziej kasowych premier tego roku.Na najbliższy piątek amerykańscy dystrybutorzy przygotowali trzy duże premiery. Pierwszą jest powrót do kin " Wszystko wszędzie naraz ". A24 wprowadzi wersję rozszerzoną, dłuższą o 8 minut. O pierwsze miejsce powalczy animacja Warner Bros. wyprodukowana przez Dwayne'a Johnsona (który jest też jedną z gwiazd) pod tytułem " DC Liga Super-Pets ". Trzecią dużą premierą jest pełnometrażowy debiut reżyserski aktora B.J. Novaka , horror/thriller z elementami komedii " Vengeance ".