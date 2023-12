Box Office USA: "Wonka" z najlepszym otwarciem musicalu od 6 lat

Filmy 2023 roku z wpływami powyżej 100 mln dolarów



Box office USA 15-17 grudnia



Tym samym jest to najlepsze otwarcie dla musicalu od czasuw 2017 roku (50,8 mln dolarów). Najwyraźniej Warner Bros., który unikał w promocji wskazywania na ten gatunek filmowy, miał rację. Studio uznało, że jeśli widzom film się spodoba, to fakt, że jest to musical, przestanie mieć znaczenie. Od wybuchu pandemii musicale miały w amerykańskich kinach bardzo złą passę, którąprzerwał.Jednak nikt w wytwórni nie może jeszcze otwierać szampana. Choć bowiemzaliczył dobre otwarcie, to - jak w przypadku wielu premier tego roku - problemem filmu jest jego spory budżet. Szacuje się, że tylko na produkcję wydano. Tym samymmusi liczyć na bardzo dobre wyniki w okresie od Bożego Narodzenia do Nowego Roku.Druga z muzycznych nowości tygodnia też sprzedała się zaskakująco dobrze., czyli specjalne dwugodzinne wydarzenie dla fanów serialu, zarobiło w weekend 3 miliony dolarów. Film jednak w kinach jest od wtorku, więc w sumie ma na koncie 4,7 mln dolarów. Dla porównania alternatywny musical bożonarodzeniowyw ciągu półtora miesiąca zarobił 6,6 mln dolarów.Po zwiększeniu z 9 do 82 liczby kin, w których pokazywane są, film ten zdołał trafić do pierwszej dziesiątki z wynikiem 1,3 mln dolarów.W limitowanej dystrybucji pojawiły się z kolei dwie ważne oscarowo tytuły:. Oba uzyskały solidne, choć nie rewelacyjne, średnie - odpowiednio 32,4 tys. dolarów i 31,2 tys. dolarów.W najbliższy piątek odbędzie się ostra walka o widza. Do kin wejdzie aż pięć dużych premier. Warner Bros. pożegna dotychczasowe uniwersum DC widowiskiem. Sony zaproponuje widzom komedię romantyczną z Sydney Sweeney . Universal zadba o młodą widownię dzięki animacji. A24 liczy na sukces filmu o wrestlingu z Zaciem Efronem . Piątą premierą jest kolejna nadzieja indyjskiego kina