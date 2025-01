Brad Pitt o naciągaczach, którzy wykorzystali jego nazwisko do wyłudzenia zwrotnej kwoty

zdjęcia Brada PItta zmontowane przez AI

Co Brad Pitt myśli o naciągaczach wykorzystujących empatię fanów?

Getty Images © Mandadori Portfolio

Brad Pitt z dziewczyną Ines de Ramoną na festiwalu w Wenecji

Kilka dni temu stacja TF1 wyemitowała odcinek programu "Sept à huit", w którym Francuska o imieniu Anne opowiedziała, jak została naciągnięta na zawrotną kwotę przez oszustów podających się za Brada Pitta . Wszystko zaczęło się, gdy podczas wakacji w górach opublikowała swoje pierwsze zdjęcie na Instagramie. Wtedy w odpowiedzi na post odezwała się do niej rzekoma matka Pitta, pisząc jej, że właśnie o takiej kobiecie marzy jej syn. Wkrótce sam fałszywy Pitt zaczął z nią korespondować, a jak podała – wiedział, jak rozmawiać z kobietami.Ich wirtualny romans trwał przez rok. W tym czasie Anne zdążyła rozwieść się z mężem. Po podziale wspólnego majątku otrzymała pokaźną kwotę, a całość podarowała podającym się za Pitta oszustom, którzy zagrali na jej empatii i świeżym uczuciu. Po wysłaniu prośby o przelanie miliona dolarów na leczenie Anne zdecydowała się wysłać 830 tysięcy dolarów, czyli wszystko, co miała, by ratować życie ukochanego.O tym, że została oszukana, zorientowała się, gdy prawdziwy Pitt pokazał się publicznie na festiwalu w Wenecji z dziewczyną Ines de Ramoną.Historia dotarła do samego Pitta , który za pośrednictwem swojego rzecznika wyraził zaniepokojenie podstępem oszustów i przestrzegł, by nie odpowiadać na żadne podejrzane wiadomości.Sama Anne przeżywa aktualnie kryzys z powodu nękania i wyśmiewania w internecie. Skala zjawiska jest tak duża, że autorzy programu, w którym wyemitowano z nią rozmowę, postanowili usunąć go z sieci.W niedawnym wywiadzie kobieta zaznaczyła, że żałuje, iż jedyne, co świat będzie o niej pamiętał, to to, że "zakochała się w fałszywym Bradzie Pitcie". Powiedziała też, że cierpi z powodu tego, jak pokazano ją w programie. Jego autorzy sugerowali bowiem, że Anne zdradzała z wyimaginowanym Pittem swojego męża.Podkreśliła również, że to, co zrobiła, jest jedynie dowodem na jej empatię w stosunku do osób w potrzebie.Policji udało się odkryć, że podający się za Brada Pitta naciągacze pochodzą z Nigerii i prawdopodobnie dopuścili się znacznie więcej podobnych przestępstw.