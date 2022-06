Bradley Cooper reżyserem filmu. Sarah Silverman w obsadzie

"Maestro" – co wiemy o filmie?

Nie poznacie, że to Bradley Cooper

Prace nad " Maestro ", nowym filmem w reżyserii Bradleya Coopera, posuwają się naprzód, a tymczasem okazuje się, że obsada wciąż nie została skompletowana. Właśnie dowiedzieliśmy się, dołączyła do niej Sarah Silverman . Aktorka wcieli się w siostrę głównego bohatera. Maestro " to historia Leonarda Bernsteina (1918-1990) – legendarnego amerykańskiego kompozytora, pianisty i dyrygenta. Tworzył on muzykę symfoniczną, kameralną, baletową, filmową oraz musicale dla Broadwayu. Głównym wątkiem filmu ma być relacja między artystą a jego żoną Felicią, w którą wcieli się Carey Mulligan . Choć Bernstein nie krył się przed partnerką ze swoim homoseksualizmem, bohaterowie byli ze sobą przez blisko trzy dekady i doczekali się trójki dzieci. Małżeństwo przerwała śmierć Felicii w 1978 roku. Cooper jest także współautorem scenariusza, który napisał wraz z nagrodzonym Oscarem za " Spotlight Producentami filmu są między innymi Martin Scorsese Steven Spielberg . W przeszłości obaj sami planowali wyreżyserować biografię Bernsteina Projekt powstaje dla platformy Netflix. Premiera planowana jest na 2023 rok.W sieci pojawiły się już pierwsze zdjęcia z nowego projektu. Wśród nich są też te prezentującego Bradleya Coopera jako Leonarda Bernsteina . Jak sami możecie sprawdzić poniżej, aktor zmienił się nie do poznania. Sarah Silverman wystąpiła ostatnio w komedii romantycznej " Wyjdź za mnie ". Zwiastun filmu możecie obejrzeć poniżej: